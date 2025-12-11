Receptionist/Butiksbiträde - April-September 2026
2025-12-11
Vi söker serviceinriktade Receptionister/Butiksbiträden inför säsongen 2026!
Vill du jobba på en plats där solen, sanden och havet är en naturlig del av vardagen? På Mellbystrands Camping & Hotell söker vi dig som älskar mötet med människor och vill vara med och skapa familjens bästa semesterupplevelse.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Som receptionist hos oss är du den trygga punkten genom hela gästupplevelsen - från första kontakt via telefon eller mejl till in- och utcheckning på plats.
Tjänsten innefattar även vissa arbetsuppgifter i vår livsmedelsbutik Handlar'n, som ligger i samma lokal som receptionen. Det kan exempelvis vara att plocka upp varor, hålla ordning i butiken samt arbeta i kassan vid behov.
Dina egenskaper & förmågor
Vi söker dig som:
Har ett stort engagemang för gästerna och alltid strävar efter att hitta de bästa lösningarna - med ett leende på läpparna.
Trivs med att svara på alla typer av frågor och gärna delar med dig av tips om områdets sevärdheter och aktiviteter. God lokalkännedom är meriterande, men nyfikenhet räcker långt.
Gillar varierade arbetsuppgifter och kan hålla ett gott tempo när det behövs.
Är flexibel, positiv och tycker om att samarbeta.Kvalifikationer
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
Kunskaper i tyska
Kunskaper/erfarenhet av Sociala medier så som instagram & facebook
Vi söker dig som kan arbeta hela säsongen april-september.
Vad vi erbjuder
En dynamisk arbetsplats nära havet, mitt på en av Sveriges längsta och vackraste sandstränder
Ett engagerat, varmt och stöttande team som gör saker med hjärtat
Möjlighet att utvecklas inom service och gästvärdskap
En arbetsmiljö där vi tillsammans strävar efter att skapa minnen för livet för våra gäster
Kollektivavtal via HRF
Anställningsperiod och schema
Anställning: april-september, med heltid främst under högsäsong.
Arbetstiderna varierar och inkluderar tidiga morgnar, kvällar och helger.Om företaget
Mellbystrands Camping & Hotell är en 4-stjärnig camping belägen vid västkustens längsta sandstrand. Varje år väljer tiotusentals gäster att tillbringa sin ledighet hos oss - i husvagn, husbil, tält, stuga eller hotellrum.
Vi erbjuder:
225 campingplatser, 22 stugor och 19 hotellrum
Året runt-öppen Handlar'n butik, samt glassbar, restaurang och strandbar under sommaren
Ett engagerat team som växer från ett mindre antal medarbetare under lågsäsong till cirka 35 personer under högsäsong
Sedan 2020 har verksamheten haft ett tydligt expansionsfokus - här går det snabbt, det händer mycket och det finns många möjligheter att utvecklas för den som vill.
Vår vision och värdegrund
Vi strävar efter att leverera familjens bästa semesterupplevelse.
Våra värdeord är: Aktiv - vi söker ständigt förbättringar för gäster och medarbetare. Närvarande - vi finns där gästerna är, både på plats och digitalt. Med hjärtat - vi gör saker som känns rätt i magen och värnar om kvalitet och hållbarhet.
Som en relativt liten verksamhet är samarbete och flexibilitet avgörande. Vi hjälper varandra för att skapa en trivsam arbetsmiljö och ge gästerna den upplevelse vi lovar.
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag - vi gör löpande urval och intervjuer påbörjas i januari.
Vi ser fram emot att höra från dig!
(Denna annons riktar sig till dig som vill arbeta hela säsongen april-september. Se även vår separat annons för perioden juni-augusti.) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mellbystrands Camping AB
(org.nr 556270-6233), http://www.mellbystrands.se Arbetsplats
Mellbystrands Kontakt
Fredrik Nilsson fredrik@mellbystrands.com Jobbnummer
9639198