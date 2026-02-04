Receptionist/administratör till Farsta Rehab
Region Stockholm / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Rehab Södra är en egen resultatenhet i Stockholms läns sjukvårdsområde med uppdrag att bedriva primärvårdsrehabilitering i stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck, Skogås, Södermalm och Trångsund samt ett uppdrag för Neuroteam i öppenvård.
Vi har fyra mottagningar; Dalen Rehab, Farsta Rehab, Högdalen Rehab och Södermalm Rehab. På våra enheter finns arbetsterapeuter, dietister, kiropraktor, kurator, logoped, sjukgymnaster samt receptionister/administratörer.
På Farsta Rehab arbetar drygt 30 medarbetade varav två är administratörer. Vi är ett härligt gäng som gärna delar med oss av kunskap och erfarenhet, hjälps åt när det behövs och har nära till skratt.
Vi söker nu två receptionister/administratör till Farsta Rehab i Farsta centrum.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för vår reception med tillhörande kassafunktion. Därtill kommer även att besvara telefonsamtal, posthantering, tidsbokning, förrådsbeställning/uppackning, materielvård samt övriga administrativa uppgifter. Du kommer att tillhöra ett gäng administratörer inom Rehab Södra och du kommer att arbeta tillsammans med en annan receptionist på Farsta Rehab.Kvalifikationer
• Du ska behärska svenska språket i tal och skrift samt tala och förstå engelska. Svenskkunskaper minst motsvarande C1 är ett krav.
• Du ska ha god datavana och ha erfarenhet av journalsystemet Take Care.
• Vi ser gärna att du har arbetat inom vård-och omsorg och /eller har en vårdutbildning.
• Det är meriterande att ha arbetat inom primärvården liksom att ha arbetat med telefonisystemet TeleQ och beställningssystemet Clockwork.
• Erfarenhet från receptionsarbete är önskvärt men intresset för arbetsuppgifterna är viktigast. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Förmåner:
• Vi tillämpar flextid och du har möjlighet att styra dina arbetstider.
• Friskvård på arbetstid samt generöst friskvårdsbidrag på 5000 kr/år.
• En trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar.
• Individuell lönesättning.
• Fri sjukvård inom öppenvården upp till högkostnadsskyddet.
• Extra ersättning vid föräldraledighet.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som vill vara vårt ansikte utåt och som tycker det är roligt att ge våra patienter/besökare bästa tänkbara bemötande och service. Du är trygg som person och tycker om att ta på dig nya uppgifter och ta egna initiativ. Du är flexibel och lyhörd och har en god kommunikativ förmåga. Som person är du prestigelös och ser alla människors lika värde och att alla arbetsuppgifter är lika viktiga. Vi ser gärna att du är intresserad av fysisk aktivitet.
Anställningsform
Vi söker en tillsvidare och ett femmånaders vikariat 100% med goda chanser till förlängning. Start enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/882". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Rehab Södra Kontakt
Kajsa Olander Nathanson, Enhetschef 08-12345033 Jobbnummer
9723178