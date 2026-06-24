Receptionist
A. Zaborowski Aktiebolag / Receptionistjobb / Malmö Visa alla receptionistjobb i Malmö
2026-06-24
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Specialistläkarna i Malmö är en privat klinik som bedriver sjukvård på uppdrag av Region Skåne. Vi bedriver vård bland annat inom urologi och endoskopiska undersökningar (koloskopi och gastroskopi).
Vi söker nu en receptionist som kan bli en del av vårt team. Du kommer att vara ansiktet utåt mot våra patienter, och kommer både få ta emot samtal i telefon, möta patienter som kommer till mottagningen samt göra administrativa uppgifter. Upplärning inom de olika delarna är en självklarhet.
Vi är en arbetsplats där du blir en i gänget. För oss är det viktigt att man tar ansvar för sina arbetsuppgifter och att man känner sig sedd.
Vi behöver att den sökande är beredd på att skapa ett välutvecklat teamarbete likaväl som självständigt arbete. Det är viktigt med ett glatt och positivt bemötande både mot patienter och personal. Då vi är en liten enhet är det viktigt att samarbetet mellan personalen fungerar. Tidigare erfarenhet inom reception är meriterande, likaså erfarenhet av vårdadministrativa system som PASIS och Melior.
Du ska ha en positiv inställning till ditt arbete, ibland kunna arbeta i högt tempo och tycka om att arbeta självständigt med varierande arbetsuppgifter, men även ha god samarbetsförmåga. Du skall kunna planera och ha ett engagemang så att du medverkar i verksamhetens fortsatta utveckling. Stor vikt läggs därför vid personlig lämplighet.
Tjänsten är ett vikariat på grund av tjänstledighet för studier.
Deltid 50 %, arbetstid mån-fre kl 8-12. Tjänstgöringsgraden kan eventuellt ökas upp, efter överenskommelse.
Tillträde omgående.
I rekryteringsprocessen tillämpar vi löpande urval.
Specialistläkarna i Lund, Malmö och Helsingborg behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. På vår hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: https://www.specialistlakarnalund.se/integritetspolicy-2/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: kontakt@specialistlakarnalund.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist Malmö". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A. Zaborowski Aktiebolag
(org.nr 556463-9978), http://www.specialistlakarnalund.se/malmo
Adelgatan 11 (visa karta
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211 22 MALMÖ Arbetsplats
Specialistläkarna i Malmö Jobbnummer
9977850