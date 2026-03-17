Receptionist
2026-03-17
Nu söker Hotell Bohusgården nya stjärnor till receptionen inför sommarens högsäsong!
Du ska vara tillgänglig för arbete under veckorna 27-32, samt kunna hoppa in helger under våren för upplärning. Möjlighet till extrajobb kväll/helg till hösten vid behov.
Du som söker är minst 18år är ödmjuk med ett trevligt och naturligt gästbemötande. Du är glad och positiv och tycker det är roligt att ge bra service och arbeta i högt tempo.
I jobbet ingår såväl receptionsrutiner som att hjälpa till på andra avdelningar vid behov. Du har en förmåga att ha många bollar i luften och är noggrann med arbetsrutiner.
Tidigare hotellerfarenhet är meriterande men inte ett krav.
Lön enligt Hotell & Restaurangs avtal.
Ansökan ska innehålla cv och personligt brev med bild samt svar på frågor:
När kan du påbörja eventuell anställning?
Varför vill du jobba med service?
Välkommen med din ansökan via mail till cv@bohusgarden.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: cv@bohusgarden.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Bohusgården AB
(org.nr 556584-6754)
Nordens Väg 6 (visa karta
)
451 43 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort.
