Receptionist!
2026-02-04
Vi söker nu receptionister för sommaren och som eventuellt även kan jobba extra under vår och höst!
Vi ser gärna att du är självgående, stresstålig och positiv! På Tylebäck är det oftast mycket fart som både kan vara utmanande och inspirerande. Vi värdesätter ordning och reda, effektivitet och söker dig som har öga för detaljer. Det är även viktigt att du gillar att jobba i team som hjälper varandra men även kan jobba enskilt och ta egna initiativ.
Stämmer detta in på dig? Då ska du söka denna tjänst!
I receptionen är du hotellets gäster behjälplig med diverse frågor och önskemål före, under och efter deras vistelse. Du arbetar bland annat med bokningar, in - och utcheck, kassahantering och administrativa uppgifter.
Erfarenhet från branschen eller annat serviceyrke är meriterande. Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter, en stimulerande och naturnära arbetsmiljö.
Tjänsten gäller över sommaren men även helger och kvällar under vår och höst. Tjänsten skulle förmodligen passa bäst till dig som studerar och som vill jobba extra vid sidan av studierna.
Ett krav är att du ska kunna tala flytande svenska och även behärska engelska.
Eftersom det ingår i tjänsten att sälja alkoholhaltiga drycker så har vi en minimum ålder för denna tjänst på 20 år.
Vi är en hotell & konferensanläggning vackert beläget ca 8 km från Halmstad centrum, mitt emellan Tylösand och Frösakull, ett stenkast från Kattegatts salta bad och berömda sandstränder. Vi är en modern anläggning med 70 hotellrum, men övernattningsmöjligheter för upp till 230 gäster med varierande rumsstandard.
Vi tillämpar kollektivavtal.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: jobb.reception@tyleback.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tylebäck Kursgård
Kungsvägen 1 (visa karta
)
302 70 HALMSTAD Arbetsplats
Tylebäck Hotell & Konferens Kontakt
Matilda Kimström jobb.reception@tyleback.com 035-191800 Jobbnummer
9724051