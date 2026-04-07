Gruppchef för vindkraft
Vill du vara med och göra den gröna omställningen möjlig? Vi söker nu en gruppchef för vindkraft med placering i Blaiken eller Malå.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi på Skellefteå Kraft ger samhället och livet kraft att fungera. Vi ser till att förskolan är varm och ljus vid lämning och att maskinerna på sjukhusen och i fabrikerna aldrig stannar. Som om det inte vore nog gör vi också den gröna omställningen möjlig, och vi gör det tillsammans. Med skickliga medarbetare som ser och stöttar varandra, delar sin kunskap och vill utvecklas i ett av världens viktigaste jobb.
Vill du bli en del av oss?
Tjänsten
Som gruppchef inom vindkraft på Skellefteå Kraft Energiservice AB ansvarar du för drift och underhåll av våra vindkraftsanläggningar i Blaiken och Malå. Du leder en grupp om totalt 18 medarbetare, bestående av vindkrafttekniker, planerare och förrådstekniker, och har ett helhetsansvar för att verksamheten bedrivs effektivt, säkert och i linje med uppsatta mål.
Du har personal- och delegeringsansvar och arbetar aktivt med att leda, stötta och utveckla både individer och grupp. En viktig del av uppdraget är att skapa ett sammansvetsat team över två stationeringsorter och säkerställa närvaro och engagemang i båda grupperna.
Rollen innebär att du driver och följer upp arbetet utifrån verksamhetsplaner, samt arbetar med ständiga förbättringar både inom den egna verksamheten och i samverkan med andra delar av koncernen. Du verkar i enlighet med Skellefteå Krafts ledarskap och riktlinjer och bidrar till att utveckla arbetssätt, processer och samarbeten.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 1 september 2026 eller enligt överenskommelse. Resor ingår som en naturlig del av arbetet, främst mellan Blaiken och Malå samt till Skellefteå.
Intresserad
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med ett coachande förhållningssätt. Du är prestigelös och motiveras av att se dina medarbetare växa och utvecklas. Genom ditt sätt att leda skapar du engagemang, delaktighet och en kultur där samarbete står i centrum.
Du ser möjligheter i förändring och har förmåga att skapa struktur och riktning i verksamheten, även när förutsättningarna förändras.
Eftersom du ansvarar för två stationeringsorter behöver du vara närvarande, kommunikativ och tydlig i ditt ledarskap. Du bygger förtroende genom öppen dialog och skapar goda samarbeten både inom gruppen och med andra delar av organisationen.
Hos oss blir du en del av en verksamhet med engagerade och kompetenta medarbetare som tillsammans driver utvecklingen av våra vindkraftparker framåt, i en bransch som spelar en central roll i den gröna omställningen.
• Erfarenhet av ledarskap
• B-körkort
Meriterande
• Relevant högskoleutbildning
• Erfarenhet från branschen
• Erfarenhet av personalansvar.
• Erfarenhet av LEAN och standardiserade/processbaserade arbetssätt
Mer om Skellefteå Kraft
Vi är ett av Sveriges största energibolag. Varje dag ser våra cirka 900 medarbetare till att samhället och livet får kraft att fungera. I snart 120 år har vi producerat el och värme i våra egna anläggningar och byggt och drivit våra egna nät. I dag har vi kunder från norr till söder och är en möjliggörare för elektrifieringen av samhället.
Välkommen till en arbetsplats som satsar på dig, och på en hållbar energiframtid för Sverige.
Frågor?
Andrea Henriksson Tano, avdelningschef, 0910-74 09 91
Frida Lundström, Unionen, 0910-77 28 64
Simon Lindberg, Akademikerföreningen, 073-801 07 49
Robert Ignberg, SEKO, 0910-77 26 62
Örjan Karlsson, Ledarna, 0910-71 66 40
Om rekryteringen
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering med syfte att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering.
Många befattningar inom Skellefteå Kraft-koncernen är säkerhetsklassade på grund av den samhällsviktiga verksamheten. Vid rekrytering till en sådan befattning kan säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras innan anställning.
Då vi inför denna rekrytering redan har tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt kontakt från säljare av annonserings- och rekryteringstjänster.
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kraftaktiebolag
(org.nr 556016-2561), http://www.skekraft.se/
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå Kraft Jobbnummer
9838445