Göta Trängregemente söker Yrkesinformatör
2026-04-07
På Göta trängregemente T 2 tjänstgör du som yrkesinformatör på stabsenheten som utgår från regementsstaben. Du kommer att tjänstgöra med kontinuerligt anställda soldater, officerare och civila medarbetare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Din huvuduppgift som yrkesinformatör är att inspirera ungdomar i samhället att göra en grundutbildning med värnplikt samt att få fler värnpliktiga att ta ett fortsatt engagemang i Försvarsmakten.
Placeringsort är på Göta trängregemente T 2 i Skövde men jobbet innebär mycket resande i Skaraborg med omnejd. Du kommer även att delta vid nationella mässor och events.
Du deltar också under antagningsprövningar på Plikt och prövningsverket där du stödjer och pratar med de sökande. Vi ser gärna att du har en fallenhet för administrativa uppgifter. Helgtjänst är en naturlig del i ditt jobb.
Som yrkesinformatör stödjer du rekryteringskoordinator och rekryteringsofficeren med att verkställa den planerade rekryteringsverksamheten. Samt att du stödjer regementsstaben med andra förekommande uppgifter
Du bidrar till utveckling av arbetssätt, processer, riktlinjer och verktyg inom området rekrytering och yrkesinformation. Du har ett stort intresse för sociala medier, fotografering och att nå ut till målgruppen digitalt.
Kvalifikationer
• Genomförd/ pågående militär grundutbildning eller värnplikt med godkänt betyg
• B-körkort
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift Dina personliga egenskaper
Du måste ha en hög servicekänsla, ta mycket egna initiativ, se nya möjligheter och våga prova nya arbetsmetoder. Vidare behöver du ha hög samarbetsförmåga och vara lyhörd då du i ditt arbete kommer att möta människor med väldigt olika erfarenheter och perspektiv.
Du är en stabil person som är förtroendeingivande och som kan representera Göta trängregemente T 2 och Försvarsmakten. Du är utåtriktad och kommunikativ och har lätt för att ta kontakt med andra människor. Du har förmåga att både självständigt och tillsammans arbeta mot gemensamma mål.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Kunskaper och/eller intresse inom foto och film
• Gruppbefälsuttagen
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som kontinuerligt tjänstgörande soldat (GSS/K) Anställningen inleds med provanställning i 6 månader för dig som inte redan är anställd i Försvarsmakten
Arbetsort: Skövde
Militär befattning
Tillträde: Augusti 2026
Arbetstiden kan vid behov förskjutas till kvällar och helger. Resor ingår i tjänsten.
Upplysningar om tjänsten:
Rekryteringskoordinator Anna-Karin Larsson (Anna-Karin.larsson@mil.se
) Facklig kontakt
OFR/O Martin Zetterman
OFR/S Britt Dahlman
Seko Claes Andersson
SACO Ulf Granlöf
De fackliga representanterna nås via växeln, 0500- 46 50 00
Vi vill att din ansökan innehåller ett personligt brev som beskriver hur du motsvarar efterfrågade kompetenser och ett CV. Bifoga underlag från genomförd militär grundutbildning alternativt ange att din grundutbildning pågår, samt gymnasiebetyg.
Anställningen påbörjas enligt överenskommelse i Augusti 2026.
Välkommen med din ansökan senast den 24 april 2026.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Förbandets motto är: Logistik- vårt ansvar
Göta Trängregemente tillhör armén och är det enda förbandet i hela Försvarsmakten som enbart jobbar med logistik. Logistik är ett samlingsbegrepp för förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, transporttjänst och försvarsmedicin. Det innebär att regementet ser till att de stridande förbanden får det stöd de behöver för att lösa sina uppgifter, exempelvis mat, vatten, ammunition och drivmedel. Med våra sjukvårdsförmågor tar vi hand om de skadade och med våra transportförmågor ser vi till att förbanden kommer till rätt plats vid rätt tidpunkt.
Göta Trängregemente utbildar, utvecklar och leder logistikförband. Förband som är omedelbart användbara vid insatser, såväl nationella som internationella.
Vid Göta Trängregemente finns Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola, som utbildar logistikofficerare för hela Försvarsmakten.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
