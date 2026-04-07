Vi växer! Lokalvårdare / Städare sökes till växande Renify AB i Västerås
2026-04-07
Renify AB är ett växande städföretag i Västerås med fokus på kvalitet, noggrannhet och långsiktiga kundrelationer.
Vi söker nu engagerade och pålitliga lokalvårdare som vill vara en del av vår fortsatta tillväxt.
Arbetsuppgifter:
• Städning av kontor, trapphus och privata bostäder
• Flyttstädning och visningsstädning
• Fönsterputs vid behov
• Säkerställa hög kvalitet i varje uppdrag
Arbetet sker både självständigt och i team. Tempot kan vara högt och det är viktigt att du arbetar effektivt utan att kompromissa med kvaliteten.
Vi söker dig som:
• Är noggrann, ansvarstagande och har öga för detaljer
• Kan arbeta i ett högt tempo och leverera arbete med hög kvalitet
• Är flexibel och kan arbeta självständigt
• Har god servicekänsla och ett professionellt bemötande
• Har körkort B (krav)
• Erfarenhet inom städ är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
• Ett seriöst och växande företag
• Trygg arbetsmiljö
• Flexibla arbetstider (behovsanställning/timanställning)
• Möjlighet till fast anställning på sikt
• Introduktion och stöd i arbetet
Övrigt:
• Arbetsområde: Västerås med omnejd
• Start: Omgående
Ansökan:
Skicka din ansökan till jobb@renifyab.se
eller via vår hemsida.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Arbetsgivare Renify AB
(org.nr 559565-1141), https://renifyab.se/
För detta jobb krävs körkort.
9838451