2025-12-12
Vi på Sundbyberg Trafikskola söker nu en engagerad och positiv receptionist som vill bli en viktig del av vårt team.Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Som receptionist hos oss blir du företagets ansikte utåt. Du är den första personen våra elever möter- både i receptionen och i telefonen. Du ser till att vardagen fungerar smidigt och att våra kunder får ett professionellt och trevligt bemötande.Dina arbetsuppgifter
Tar emot kunder i receptionen och besvara frågor.
Hanterar bokningar av körlektioner, utbildningar och provbokningar.
Planering och uppföljning av elever.
Svarar i telefon och hanterar mejl.
Försäljning av kursmaterial och körlektions paket.
Administrativa uppgifter och kontorssysslor.
Vara spindeln i nätet mellan elever och trafiklärarna.
Stötta våra trafiklärare i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad.
Trivs i en roll med många olika arbetsuppgifter.
Har god datorvana och lätt för att lära sig nya saker.
Talar och skriver svenska obehindrat, även engelska är ett krav. ( andra språk är meriterande)
Har erfarenhet av kundservice eller administration.
Vi erbjuder:
En trevlig arbetsplats med härliga kollegor.
Varierande arbetsdagar där du möter många olika människor.
Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget.
Omfattning:
Tjänsten är halvtid med 20 timmar per vecka. Lön enl överenskommelse. Arbetstiden är måndag- torsdag 13-18. Med möjlighet till ökning allt eftersom behovet ökar. Tillträde snarast, dock ej akut.
Låter detta som något för dig? Skicka CV och ett kort personligt brev med referenser till: info@sundbybergtrafikskola.se
märk ansökan med "receptionist". Ev frågor tas per mail då vår telefontid ges till våra elever.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansökningen sker per mail
E-post: info@sundbybergtrafikskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""receptionist"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs Trafikskola AB
Järnvägsgatan 10
172 35 SUNDBYBERG
