Receptionist 25% till First Camp Sibbarp
First Camp Sverige AB / Receptionistjobb / Malmö Visa alla receptionistjobb i Malmö
2026-01-30
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos First Camp Sverige AB i Malmö
, Landskrona
, Eslöv
, Svalöv
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i hjärtat av vår destination och vara den som skapar ett varmt välkomnande för alla våra gäster? Som Receptionist på First Camp får du en varierad och servicefylld roll där du är ansiktet utåt och en viktig del av gästernas helhetsupplevelse. Här kombinerar du service, administration och butiksarbete - i en verksamhet som ständigt utvecklas och där ingen dag är den andra lik.
Vilka är First Camp?
First Camp är norra Europas ledande campingkoncern med över 70 destinationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Vi befinner oss i en stark tillväxtresa och har utvecklats från cirka 100 MSEK i omsättning 2016 till över 1 000 MSEK på bara några år - tack vare både expansion och förvärv.
Med över 2 500 medarbetare arbetar vi tillsammans mot en gemensam vision: att skapa världens ledande campingkedja och leverera minnesvärda upplevelser för våra gäster - varje dag.
Vad innebär rollen?
Som Receptionist är du en central del av destinationens dagliga drift. Du är ofta den första personen gästen möter - och den sista som säger hej då - och ditt bemötande gör stor skillnad för helhetsupplevelsen.
Rollen kombinerar kundkontakt, administration och försäljning, samtidigt som du samarbetar nära kollegor i både reception, butik och övriga avdelningar. Det är en omväxlande och social roll där du är med och skapar ordning, trivsel och trygghet i gästmötet.
I arbetet ingår bland annat att:
Välkomna gäster vid in- och utcheckning och ge service med värme och omtanke.
Hantera bokningar, betalningar och gästkommunikation i våra interna system.
Ge praktisk information om destinationens faciliteter, aktiviteter och närområde.
Arbeta i butik med kassahantering, merförsäljning och varupåfyllning.
Stötta andra avdelningar vid behov när det stärker helheten för gästen.
Bidra till ett gott samarbete, arbetsglädje och en positiv miljö både för gäster och kollegor.
Rollen passar dig som gillar att möta människor, lösa problem och skapa struktur - även när tempot är högt.
Vem söker vi?
Vi söker en serviceinriktad och engagerad person som trivs i en roll där du får möta många olika människor och ge service i toppklass. Du har ett professionellt och varmt bemötande och känner dig trygg i att kommunicera med gäster i olika situationer.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av servicearbete, gärna i reception, butik eller liknande miljö.
God kommunikativ förmåga och trygghet i att möta gäster både i tal och skrift.
Vana vid att arbeta i system och god IT-förståelse.
Förmåga att skapa struktur, hålla ordning och arbeta effektivt även när mycket händer samtidigt.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande med:
Erfarenhet av bokningssystem eller kassasystem.
Erfarenhet från hotell, camping eller annan serviceintensiv bransch.
Som person är du positiv, professionell och lösningsorienterad. Du bidrar till en varm och hjälpsam arbetsmiljö, motiverar kollegor och är stolt över att leverera service som verkligen gör skillnad.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du vara en del av ett ambitiöst företag med både hjärta och framåtanda. Rollen kan se olika ut beroende på område, men gemensamt är att du blir en del av ett team som hjälps åt, delar kunskap och har nära mellan ansvar och gemenskap.
Våra gemensamma värderingar styr våra dagliga handlingar:
We Care - Vi jobbar tillsammans med omtanke om gästen, medarbetaren och planeten. Vi skapar en öppen och stöttande miljö där vi utmanar varandra, lär oss av misstag och firar framgångar.
We Have Fun - Genom att vara oss själva och ha roligt ihop skapar vi en välkomnande stämning för alla vi möter. Tillsammans skapar vi fina minnen för våra team, kollegor och gäster.
We Simplify - Framåtanda, tillsammans med viljan att lära, gör att vi ständigt förbättrar och utvecklar hur vi arbetar. Vi gör det enkelt för varandra - det ska vara lätt att göra rätt för både kollegor och våra gäster.
We Deliver Results - Vi fokuserar i allt vi gör på att skapa resultat för våra gäster, kollegor och hela företaget. Målen är högt satta och vi lyckas bäst när vi använder både hjärta och hjärna.
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och omtänksamma kollegor som delar med sig av visdom och skratt. Tillsammans vill vi fortsätta vår framgångssaga och växa med fler stjärnor som vill vara med och bygga vår framtid.Publiceringsdatum2026-01-30Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 25% och innefattas av kollektivavtal med inledande provanställning. Lön och villkor enligt överenskommelse.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan om detta låter som rätt möjlighet för dig.
Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar och fokuserar på att hitta den person som bäst matchar tjänstens kravprofil. För slutkandidater i processen kan utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Som ett första steg i vår urvalsprocess kan du få genomföra rekryteringstester som hjälper oss att säkerställa en rättvis och träffsäker matchning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7135642-1816273". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare First Camp Sverige AB
(org.nr 556618-9873), https://careers.firstcamp.se
Strandgatan 101 (visa karta
)
216 11 LIMHAMN Arbetsplats
First Camp Jobbnummer
9714419