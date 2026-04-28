Receptionist - Vikariat
Trivs du i en roll med många kontaktytor och är en person som gillar att ha koll på läget? Är du dessutom organiserad, serviceinriktad och vill vara med och bidra till Sveriges totalförsvar? Då är det dig vi letar efter!
Vi söker just nu Receptionist på vikariat till vår kontrollcentral vid Stockholm-Arlanda flygplats.
Din framtida roll
I rollen som receptionist på LFV kommer du ha en varierande vardag. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat växla mellan att ta emot besökare, beställa kontorsmaterial och se till att mötesutrustning fungerar i våra konferensrum. Som receptionist hos oss kommer du att vara LFVs första kontaktpunkt, med ansvar för att erbjuda ett vänligt och professionellt bemötande till besökare och kollegor. Du kommer tillhöra enheten Lokaler och service som ansvarar för LFVs kontorslokaler och dess förvaltning. Enheten består idag av 14 kollegor och du rapporterar till enhetschef Lokaler och service. Du kommer på plats främst arbeta nära skyddsvakt, fastighetsskötare och lokalt säkerhetsansvarig.
Några av dina arbetsuppgifter:
Vara första kontaktpunkt för besökare och kollegor
Besöks- och badgehantering
Administrativa uppgifter som posthantering och bokningar
Beställa och köpa in kontorsmaterial mm
Stödja besökare och kollegor med information
Administrativt IT-stöd och enklare hantering av IT-utrustning mm
Du kommer att arbeta i en stimulerande miljö där engagemang och initiativ uppskattas och uppmuntras.
Vem vi söker
Du tycker om att jobba i en stimulerande arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik. Som person är du ansvarsfull, initiativtagande och serviceinriktad. Starka kommunikations- och teamfärdigheter är ett måste då du kommer ha flera kontaktytor både internt och externt. Du är noggrann och strukturerad samt att du kan driva uppgifter självständigt. Vi ser gärna att du har högt säkerhetsmedvetande då arbetet innefattar hantering av passersystem och behörigheter. Du är van att arbeta i Office-paketet och har ett tekniskt intresse.
Utbildning och erfarenhet: Krav för tjänsten är att du har en gymnasieexamen och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som receptionist och av administrativt arbete.
Språk: Du kan kommunicera obehindrat på svenska och du har goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
Övrig information
Tjänsten är ett vikariat fram till september 2027 och vikariatet kan komma att förlängas. Placering vid Stockholm-Arlanda flygplats.
Innan anställning genomför vi en säkerhetsprövning som innefattar drogtest, registerkontroll och säkerhetsprövningsintervju. Tjänsten kräver svenskt medborgarskap.
Vi värdesätter mångfald och vi tror att olika perspektiv gör oss bättre. Vår rekryteringsprocess är kompetensbaserad, vilket säkerställer att alla kandidater behandlas lika och rättvist.
Om LFV
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. https://lfv.se/
Varmt välkommen med din ansökan!
LFV gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings-och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
(org.nr 202100-0795), https://www.lfv.se/
601 79 STOCKHOLM Kontakt
Emma Söderberg emma.soderberg@lfv.se
9881170