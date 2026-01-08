Real Estate Owner Support Agent
2026-01-08
Letar du efter en arbetsplats för framtiden?
Hos oss är karriären din. Här får du möjlighet att styra den i riktningen du drömmer om och samtidigt vara delaktig i tekniska innovationer som idag knappt ens finns i fantasin. Innovationer som vi vet kommer rita om kartan för hur vi kommunicerar med varandra och lever våra uppkopplade liv i framtiden. Letar du efter en arbetsplats där du får vara med och bidra till det viktigaste som finns - relationerna människor emellan? Välkommen till oss på Telenor.
Nu letar vi efter dig som vill bli Real Estate Owner Support Agent i vårt team B2C Operations inom Fixed B2C Delivery & Operations.
Så kommer du göra skillnad med oss
Som REO Support Agent arbetar du operativt med det dagliga arbetet i teamet som för närvarande består av 6 medarbetare. Tillsammans med ditt team hjälper du våra fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och nätägare när de har frågor, primärt via telefon och e-post, gällande sina avtal för Fiber-LAN/Kabel-TV/Öppna Nät, kring deras fakturor eller om diverse fastighetstjänster.
Vidare arbetar du som ett stöd till vår säljorganisation bestående av AM & KAM när det kommer till allehanda frågor rörande exempelvis pågående förhandlingar eller nyförsäljningar inom B2B Sales.
Du ansvarar för att självständigt coacha kunden och göra ditt yttersta för att lösa kundens problem på ett effektivt och systematiskt sätt. Du förmedlar positiv energi i kundsamtalet, är serviceinriktad och lyhörd för kundens behov. Arbetet är komplext och bedrivs i många olika system och det är viktigt att du trivs med att ta mycket ansvar och fatta egna beslut.
Är du den vi söker?
Vi behöver dig som är på tårna! Du har en genuin vilja att lära och utvecklas så att vi kan möta kunders ständigt föränderliga behov - idag och imorgon.
Vi söker dig som har en positiv personlighet och som gillar att jobba i ett högt tempo. Vi tror att du är engagerad och har lätt att se lösningar och är duktig på att förmedla dessa på ett tydligt och pedagogiskt sätt, både i tal och i skrift. Du har troligtvis stor erfarenhet av kundservice där du påvisat goda resultat. Har du tidigare erfarenhet av Fiber-LAN, Kabel-TV och öppna nät så är det mycket meriterande. Vidare tror vi att du är social och att du bidrar med god trivsel och ett positivt klimat både i arbetsgruppen och till våra kunder.
Vårt löfte till dig
Vi är bättre tillsammans. Hos oss möts du av en familjär och inkluderande kultur, en stark gemensam värdegrund och ett ledarskap som ger dig frihet och handlingskraft. Vi tror på att ge varandra förtroende och frihet att agera och fatta beslut, samtidigt som vi är där för varandra i med- och motgångar. Vi stöttar relationer och samhällen. Telenor är ett samhällsbärande företag och här får ditt arbete ett större syfte. Vi skapar värde för miljoner människor varje dag och har ett kundnära förhållningssätt där mänskliga relationer står i centrum.
Vi ger plats för livet. Arbeta hemifrån två dagar i veckan om du vill, så länge dina arbetsuppgifter gör det möjligt. Resten av tiden skapar vi magi tillsammans på kontoret. Ledarskap baserat på tillit och flexibla arbetstider hjälper dig att balansera jobbet och livet. Vi finns där genom livets alla faser och erbjuder trygghetspaket i form av bl.a. kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och möjlighet att skräddarsy försäkringslösningar som passar just dig, för ditt behov här och nu.
Vi bjuder in till en spännande karriärresa. Din utveckling står i centrum och hos oss är lärande en del av kulturen. Vi avsätter 40 timmar om året för att du ska kunna fördjupa dig, utforska nya områden och växa i din roll. Genom Telenor Academy och andra lärandeinitiativ får du verktygen och friheten att forma din egen karriär. När du vill vidare väntar möjligheter i hela Norden.
Sök till oss idag
Vill du ta ditt nästa steg i karriären med oss? Vi ser fram emot din ansökan! Vi träffar kandidater löpande så hör av dig redan idag. Om du har frågor och vill veta mer är du välkommen att kontakta rekryterande ledare (Dejen Weldesylasie) på (dejen.weldesylasie@telenor.se
). Vi kan tyvärr inte ta emot ansökan via mejl.
Bra att känna till
Enligt Telenors policy genomför vi bakgrundskontroll på slutkandidat i samtliga rekryteringar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
