Räddningstjänsten Skåne Nordväst söker Controller
2025-09-08
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Räddningstjänsten Skåne Nordvästs uppdrag är att bidra till att skapa ett tryggare och säkrare samhälle för invånarna i förbundets fem medlemskommuner Helsingborg, Ängelholm, Örkelljunga Bjuv och Båstad. RSNV: s geografiskt stora område med
c.a 240 000 invånare, är en expansiv region och en logistiknod, med flygplats och hamnar vilket innebär en ständigt föränderlig riskbild.
För att möta framtidens utmaningar och riskbild är vi en organisation i ständig utveckling, med ambitionen att ligga i framkant både vad gäller samarbeten, insatsmetodik, teknik, utbildning och socialt förebyggande arbete.
Vårt mål är också att vara en attraktiv arbetsgivare som speglar samhället och som har fokus på en säker arbetsmiljö, med trygga, förtroendeingivande och inkluderande ledare och medarbetare. Räddningstjänsten Skåne Nordväst består av cirka 350 anställda (heltid och räddningspersonal i beredskap) fördelade på 4 heltidsstationer, åtta deltidsstationer samt två räddningsvärn.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Som controller på Räddningstjänsten Skåne Nordväst har du en central och strategisk roll som stöd till chefer och alla medarbetare i alla typer av ekonomiska frågor. Du kommer att arbeta operativt med, ekonomi- och verksamhetsstyrning, redovisning, budgetering, uppföljning och analys.
Du kommer att vara anställd på administrativa avdelningen och rapportera till ekonomichefen. Tjänsten innebär ett nära samarbete med chefer och medarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har flera års erfarenhet från en liknande roll i en politiskt styrd organisation och en bred ekonomisk kompetens inom ekonomi- och verksamhetsstyrning, redovisning, budgetering, uppföljning och analys.
Du har en gedigen erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. Du motiveras av att arbeta i en meningsfull verksamhet med fokus på samhällsnytta. Du har relevant utbildning på högskolenivå och förmåga att arbeta både strategiskt och operativt.
Rollen kräver att du har en god kommunikativ förmåga och är skicklig på att redogöra för ekonomiska sammanhang på ett pedagogiskt och tydligt sätt. Ett stort engagemang och intresse för att lära känna verksamheten är prioriterat.
Som person är du lyhörd, prestigelös och har lätt för att samarbeta och skapa relationer.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Placeringsort: Bårslövs brandstation
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1383519 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Räddningstjänsten Skåne Nordväst
(org.nr 222000-3087) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ekonomichef
Mikael Nordström mikael.nordstrom@rsnv.se 010-1060602 Jobbnummer
9496091