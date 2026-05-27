Sommarjobb ungdom Fiskarfruns Cafe ' -Ängsö Fisk
2026-05-27
Vi är ett familjeföretag som bedriver fiskeverksamhet på Ängsö.Insjöfisket i Mälaren är vår ryggrad i verksamheten med fiske ,förädling & fiskrökeri året runt.Vi säljer färsk och rökt fisk ,såser och tillbehör i egen fiskbutik som ligger på Ängsöns sydvästra hörn. Under sommaren öppnar vi Fiskarfrun 's Cafe ' i Fiskbutiken med lättare luncher& matiga smörgåsar och fika med hembakat kaffebröd . Vi serverar fisk från rökeriet , matiga smörgåsar och hembakat kaffebröd , kulglass i våffla & bägare.
Vi söker dig som är fyllda 18 år eller fyller under innevarande år. Är glad , ansvarstagande och gillar att jobba med människor . Trivs i en lugn miljö på landsbygden som även blir fartfylld under turistsäsong.Har ett intresse för mat fika och service. Det finns ingen lokaltrafik hit ut till Ängsö du måste ha tillgång till bil eller moped för att ta dig till arbetsplasten.
Tjänsten gäller w27-w32 Torsd -Sönd 4 dagar / vecka kl 9.00-17.00
Arbetet innefattar olika sysslor b.l.a servera, göra smörgåsar , ta hand om disk och städ .
Ansökan ska innehålla : CV & personligt brev . Ansökan skickas till vår e-post .
Timlön enligt gällande kollektiva avtal Visita / HRF
Välkommen med din ansökan .
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
E-post: info@angsofisk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb Ängsö". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ängsö Fisk AB
(org.nr 559040-3159)
Ängsö Skurusund 2 (visa karta
)
725 98 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9932008