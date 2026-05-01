Quality Technician / Engineer
2026-05-01
På uppdrag av vår kund söker vi en Quality Technician / Engineer som ska arbeta med vår kunds funktionstester och kvalitetskontroller. Arbetet kommer att utföras på kundens kontor i Malmö. Beroende på kandidatens erfarenhet och senioritet finns den möjlighet att ta rollen som Technician (mer junior enligt beskrivningen nedan) eller som Engineer (mer senior enligt beskrivningen nedan).
Quality Technician (Junior)
Övergripande ansvar
Ansvara för att genomföra tester och kvalitetskontroller enligt definierade metoder och instruktioner, samt säkerställa korrekt dokumentation av resultat.Dina arbetsuppgifter
Genomföra tester enligt fastställda testplaner och instruktioner
Dokumentera testresultat och rapportera avvikelser
Utföra återkommande verifieringstester (t.ex. årliga SAT)
Säkerställa att mätutrustning används korrekt och är kalibrerad
Delta vid kund- och myndighetsinspektioner
Stödja vid felsökning och enklare analys av testresultat
Samverka med interna funktioner inom produktion och kvalitet
Ansvarsområden
Säkerställa att tester utförs enligt gällande rutiner
Upprätthålla noggrann och spårbar dokumentation
Identifiera och rapportera avvikelser
Kompetens och erfarenhet
Teknisk utbildning (t.ex. YH eller motsvarande)
Erfarenhet av testning, produktion eller mätteknik är meriterande
Grundläggande förståelse för tekniska ritningar och krav
Noggrann och strukturerad i dokumentation
Quality Engineer (Senior)
Övergripande ansvar
Ansvara för planering, analys och utveckling av test- och kvalitetsarbete samt bidra till förbättringar av produkter och processer.Dina arbetsuppgifter
Ta fram testplaner baserade på kundkrav, standarder och interna specifikationer
Analysera testresultat och driva förbättringsåtgärder
Medverka i utvecklingsprojekt och förändringar av produkter
Utveckla och förbättra testmetoder och kvalitetsprocesser
Genomföra och följa upp avancerade tester (inkl. SAT)
Vara kontaktperson mot kunder, leverantörer och myndigheter i kvalitetsfrågor
Stödja och vägleda tekniker i test- och kvalitetsarbete
Ansvarsområden
Säkerställa att teststrategi och metoder möter krav och standarder
Driva kvalitetsförbättringar och rotorsaksanalyser
Säkerställa hög kvalitet i analys, rapportering och beslutsunderlag
Bidra till utveckling av produkter och kvalitetssystem
Kompetens och erfarenhet
Ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet
Flerårig erfarenhet av testning, kvalitet eller produktutveckling
Stark analytisk förmåga och erfarenhet av felsökning
Erfarenhet av att arbeta i projekt och med kravhantering
God förståelse för kvalitetsstandarder och processer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Quality Technician/Engineer". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
211 74 MALMÖ Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9887317