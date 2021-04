Quality Specialist / Kvalitetsspecialist - Bravura Sverige AB - Övriga jobb i Helsingborg

Bravura Sverige AB / Övriga jobb / Helsingborg2021-04-15Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-15Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att Råå S har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och Råå S en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.Från början agerade RÅÅ S AB som ett innovationscenter och utvecklade nya produkter som innehöll nikotin. Idag är det även produktionsanläggning för snuset On! nikotinpåsar. Det är ett helt tobaksfritt portionssnus som innehåller nikotin samt ingredienser som används i mat, kosttillskott och tuggummi. On! växer snabbt och finns idag tillgängligt i USA, Sverige, Japan och Österrike.Efterfrågan på det tobaksfria snuset är väldigt hög. I slutet av 2018 flyttades tillverkningen till större lokaler på Berga i Helsingborg och produktionen gick från en till fyra linjer. Under 2019 växte företaget från 30 anställda till idag ca 100 anställda. Med denna kraftiga och snabba tillväxt finns ett behov av tydliga och effektiva strukturer och processer.I rollen ansvarar du för att integrera FDA-dokumentationen från moderbolaget i USA till produktionen i Sverige. Du arbetar att ta fram en gemensam struktur för hur kvalitetsavdelningen arbetar samt förebyggande dokumentation inför förändringsarbeten. Vidare har du en helhets förståelse för processen, från att material kommer in till att produkten är godkänd. Du har ett nära samarbete med Quality Manager och en annan Quality Specialist där ni tillsammans ansvarar för kvalitetsarbetet på Råå S.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Kandidatutbildning inom livsmedelsvetenskap, biologi, mikrobiologi, kemi eller likvärdig utbildningNågra års arbetslivserfarenhet inom kvalitetsarbeteErfarenhet av QMS-systemErfarenhet av att arbeta med GMP och ISOFlytande i engelska, tal och skriftErfarenhet av FDA är meriterandeFör att trivas i rollen som Quality Specialist förväntas du ta ett stort eget ansvar och självständigt driva ditt arbete framåt. Du är noga med att säkerställa att kvalitén i produkterna håller hög nivå och är van att arbeta noggrant sedan tidigare. Utöver detta kommer du att ha många olika kontaktytor inom organisationen, varför du är en person med goda kommunikativa förmågor som trivs i sociala sammanhang.Övrig information:Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstidPlats: HelsingborgLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: Kvalitetsspecialist, kvalitet, quality, quality specialist, GMP, FDA, ISO, CAPA, läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin, Helsingborg, SkåneVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Bravura Sverige AB5692795