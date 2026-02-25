Quality Hotel The Weaver söker bartender
Strawberry Services AB / Servitörsjobb / Mölndal Visa alla servitörsjobb i Mölndal
2026-02-25
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strawberry Services AB i Mölndal
, Göteborg
, Stenungsund
, Borås
, Jönköping
eller i hela Sverige
Det finns en anledning till att det är just du som önskar att jobba i Strawberry. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 18.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan!
Quality HotelTM är en del av Strawberry.
Är du redo att skapa oförglömliga gästupplevelser?
På Quality HotelTM The Weav är inger en dag den andra lik - som tur är! I ena stunden serverar vi stamgästen på affärsresa, och i nästa är det hockeylaget med guldmedaljen i handen. Nu söker vi en Bartender som vet precis vad som krävs för att förgylla gästens vistelse och har förmågan att behandla alla som din hedersgäst. Service blir din allra viktigaste uppgift, där smakupplevelser av hög kvalitet ingår.
Nyfiken på vad rollen innebär?
• Som Bartender har du ansvar för att skapa oförglömliga upplevelser för hotellets gäster.
• Tjänsten innebär även ett stort fokus på merförsäljning och service.
• Som Bartender behöver du samarbeta väl med andra avdelningar och hjälpa till vid olika arrangemang som hålls på hotellet.
• Du behöver vara bekväm med att möta gästen utanför bardisken
• Lagar och regler kopplade till hälsa, miljö och säkerhet följer vi alla!
• Tjänsten inkluderar arbete på dagtid, kvällar och helger.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80%
Låter detta som du?
• Du älskar service och att skapa positiva upplevelser för gästerna.
• Du trivs i en snabb och dynamisk miljö och kan hantera allt som dagen för med sig.
• Du är en lagspelare, och dina kollegor ser dig som tillgänglig och stöttande.
• Du får energi av att arbeta med människor.
• Tidigare erfarenhet som bartender önskas
Varför välja Quality HotelTM & Strawberry?
Vi erbjuder mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats där du kan växa, både personligt och professionellt. På Quality HotelTM tror vi på generös gästfrihet, och det gäller även vår personal. Hos oss får du:
• En dynamisk och snabb arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
• Möjligheter till karriärutveckling och tillväxt inom Strawberry-gruppen.
• Personalrabatter och förmånliga friends & family-priser på våra 200+ hotell.
• Fyra gratis hotellnätter varje år.
• 25 % rabatt på mat och dryck på alla våra restauranger och barer.
• Fantastiska erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mycket mer.
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Förbered dig på att skapa oförglömliga ögonblick tillsammans med oss!
Ansök idag för att bli en del av vårt team och skapa oförglömliga gästupplevelser! Vi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790) Arbetsplats
Quality Hotel The Weaver Jobbnummer
9763507