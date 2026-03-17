Quality Engineer till vår kund i Eskilstuna!
Vi söker en Kvalitetsingenjör som vill bidra till högsta standard inom produkt- och processkvalitet. Du arbetar självständigt och tillsammans med interna och externa intressenter, deltar i revisioner och driver förbättringsprojekt.
Vi ser gärna att du är strukturerad, kommunikativ och nyfiken, med tekniskt intresse och god analytisk förmåga. Om du vill bidra till effektiva och högkvalitativa produktionsprocesser kan detta vara rollen för dig.
Är du redo för en ny utmaning och vill vara med och bidra till hög kvalitet och smarta tillverkningsprocesser? Då kan detta vara tjänsten för dig!Om tjänsten
I denna roll som Kvalitetsingenjör kommer du att säkerställa att produkter och processer uppfyller högsta kvalitetsstandarder. Du deltar i och leder revisioner, driver förbättringsprojekt, implementerar korrigerande åtgärder och samarbetar med både interna team och externa intressenter såsom kunder och leverantörer.
Tjänsten innebär både självständigt arbete och nära samarbete med kollegor för att säkerställa effektiva, säkra och högkvalitativa processer. Det är en varierande roll där du får möjlighet att utveckla din kompetens inom kvalitetsledning och processförbättringDina arbetsuppgifter
Vara huvudkontakt för kvalitetsrelaterade frågor från interna och externa intressenter, inklusive kunder och leverantörer.
Delta i och leda interna och externa revisioner (audits) samt implementera korrigerande åtgärder.
Driva förbättringsprojekt för att utveckla och effektivisera Quality Management-systemet.
Genomföra intern utbildning inom kvalitetsrutiner och processer.
Koordinera kvalitetsförbättringar och säkerställa efterlevnad av regulatoriska och juridiska krav.
Analysera data och identifiera mönster för att förebygga kvalitetsproblem och optimera processer.
Om dig:
Du är en strukturerad, kommunikativ och pålitlig person med ett tekniskt intresse och en nyfiken inställning. Du har erfarenhet av tillverknings- eller produktionsprocesser och en förståelse för kvalitetsarbete. Med god analytisk förmåga identifierar du mönster och driver förbättringar för att säkerställa effektiva och högkvalitativa processer. Du trivs både med att arbeta självständigt och i team och motiveras av att bidra till att processer och produkter uppfyller högt ställda kvalitetskrav. Erfarenhet av ISO-standarder, kvalitetsrevisioner och verktyg som 5 Why, Fishbone, 8D eller FMEA är meriterande.Kvalifikationer
Goda språkkunskaper i koreanska och engelska
Teknisk förståelse för tillverknings- och produktionsprocesser
Erfarenhet av dataanalys och förmåga att identifiera mönster och förbättringsmöjligheter
Erfarenhet av kvalitetsarbete, revisioner och kvalitetsverktyg såsom 5 Why, Fishbone, 8D eller FMEA (meriterande)
Kunskap om ISO 9001 och ISO 14001 (meriterande)
Noggrann, självständig och strukturerad, men trivs även med teamarbete och samarbete med externa intressenter
Arbetstid: Dagtid
Omfattning: Heltid
Lön: Lön och anställningsvillkor sätts i samråd mellan kandidat och arbetsgivare
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Övrigt: Detta är en direktanställning till vår kund.Om företaget
Nexify är ett bemannings- och rekryteringsföretag med huvudkontor i Mälardalen. Vi har över ett decennium av erfarenhet inom bemanning och logistik, vilket har gett oss en stabil grund och en djup förståelse för branschens behov.
Vi strävar efter att leverera skräddarsydda och högkvalitativa lösningar för både kunder och kandidater. Vår flexibilitet och lokala förankring gör oss till en smidig och pålitlig samarbetspartner.Förutom vårt huvudkontor finns vi även i Köping, Örebro,Nyköping, Enköping,Uppsala,Stockholm,Västerås,Jönköping, Linköping, Norrköping,Skövde,Borås, och Göteborg, vilket ger oss en stark regional närvaro och närhet till våra kunder.
Med vårt omfattande nätverk och engagemang för att hitta rätt person för rätt uppdrag matchar vi kundernas behov med de bästa kandidaterna. Vår erfarenhet och vårt personliga engagemang säkerställer långsiktiga och framgångsrika samarbeten.Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag, då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.
Vi använder Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de kandidater vi överväger inte har en bakgrund som strider mot Nexifys värdegrund.
För oss är en trygg arbetsmiljö av största vikt, och vi har därför nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys följs kan det komma att genomföras alkohol- och drogtester både innan och under anställningen.
Välkommen till Nexify, där vi skapar framgång tillsammans!
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
