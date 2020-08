Quality Assurance lead till XMReality - Xamera AB - Datajobb i Linköping

Xamera AB / Datajobb / Linköping2020-08-24Om uppdraget:Är du en strukturerad person som gillar att ha många bollar i luften? Har du erfarenhet av test och QA av distribuerade mjukvarusystem? Vill du vara med och göra det möjligt för företag att lösa eller förebygga problem, var i världen de än uppstår? Gillar du dessutom ny teknik som leder vägen in i framtiden?XMReality brinner för att göra skillnad för sina kunder genom Remote Guidance. Vi skapar de förutsättningar som krävs för att ge vägledning och instruktioner digitalt på distans - med känslan av att vara på plats. Vi är i en fas av stark tillväxt och till vår utvecklingsenhet söker vi nu dig som vill vara med oss på resan i en roll som QA Lead.Som QA Lead är ditt övergripande ansvar att säkra kvaliteten på vår mjukvarulösning. Du gör detta genom att planera och leda vår testverksamhet, genomföra testaktiviteter på egen hand och tillsammans med andra samt att driva vidareutveckling av vår testmetodik. Du kommer till ett ganska litet team där alla jobbar tillsammans och rycker in där det behövs, och du behöver gilla att ta initiativ och få saker gjorda. Samtidigt har vi stora ambitioner för framtiden och letar efter dig som kan ta ett allt större ansvar för vår QA vartefter vi växer.Du rapporterar till CTO och har ett tätt dagligt samarbete med övriga kollegor inom företaget.Vi söker dig som:Vi söker dig som brinner för att leverera produkter med rätt kvalitet. Du kombinerar ordning och reda med affärsförståelse och en pragmatisk inställning till problemlösning. För att passa hos oss tror vi att du har följande bakgrund:Teknisk utbildning på högskolenivå med inriktning på mjukvara och/eller kvalitetNågra års relevant arbetserfarenhetSom person är du ansvarstagande och noggrann. Du är en doer som får saker att hända med ett eget driv - men alltid med stark koppling till företagets strategi. För dig är det viktigt att ditt arbete håller en hög kvalitet och levereras i tid, men du är noggrann trots det höga tempot. Du är arbetar aktivt med att involvera andra och samverka med nyckelpersoner. Du bidrar till vår goda stämning och framåtanda inom företaget, och tror precis som vi att vi blir bättre tillsammans.2020-08-24XMReality AB utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (Remote Guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMReality:s kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, Wärtsilä och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping. XMReality är noterat på NASDAQ First North och handlas under symbolen XMR.Om anställningen:Du kommer att vara anställd som konsult hos Xamera där uppdraget är en tidsbegränsad heltidsanställning (100%) på 6 månader. Den fulla ambitionen är sedan att du ska gå över i en anställning hos XMReality. Som konsult via oss får du ta del av ett trygghetspaket där det bland annat ingår tjänstepension och försäkringar. Du kommer även att bli en del av Xameras nätverk där du kommer att få mycket utbyte med dina konsultkollegor, detta genom events, utbildningar och AW:s.Xamera är karriärföretaget som specialiserar sig på att du ska hitta helt rätt i karriären inom IT- och tekniksektorn, hos Xamera finns ett urval av spännande karriärmöjligheter för ingenjörer och tekniska profiler!Startdatum:Snarast möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid.Allmän information:Ansök genom länken nedan! Hittar du den inte? Klicka här: https://xamera.teamtailor.com/jobs/931158-quality-assurance-lead-till-xmreality https://xamera.teamtailor.com/jobs/923041-frontendutvecklare-som-vill-till-familjart-foretag) Om du har några frågor gällande tjänsten kan du kontakta ellen@xamera.se . Detta uppdrag tillsätts löpande så skicka till ansökan redan idag!Ort: LinköpingVaraktighet, arbetstidHeltid Heltid, 100%Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-24Xamera AB5331526