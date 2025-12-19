QA (Quality Assurance) till Care of Sweden
2025-12-19
Som QA på Care of Sweden får du kombinera noggrannhet och analys med ett meningsfullt uppdrag - att förbättra livskvaliteten för människor världen över.
Din framtida arbetsgivare
Care of Sweden är en svensk leverantör av medicintekniska produkter som används som hjälpmedel vid förebyggande och behandling av trycksår; däribland madrasser, sittdynor och positioneringskuddar.
"Våra kunder är kommuner, regioner och privata vårdgivare över hela landet. Vi har även skapat oss en stark position på världsmarknaden. På Care of Sweden strävar vi efter att eliminera trycksår genom vårt holistiska synsätt. Vi fokuserar inte bara på produkter, utan på att skapa en meningsfull förändring. Vårt mål är att leverera en helhetslösning för trycksårsprevention och samtidigt sprida kunskap. Vi tror på att arbeta förebyggande för att minska lidande och påverka hälsoekonomin positivt. Genom vårt internationella fokus erbjuder vi spännande möjligheter att vara med och påverka globalt och göra verklig skillnad för människor runt om i världen."
Vad erbjuder rollen?
Som QA på Care of Sweden blir du en nyckelperson i arbetet med att säkerställa kvalitet, produktsäkerhet och efterlevnad i en organisation som gör verklig skillnad för människor. Du får en självständig roll där du arbetar med kvalitetssäkring i hela kedjan - från inköp och produktion till leverantörer och processer.
I rollen ingår bland annat att:
Följa upp och analysera kvalitetstrender kopplade till produktsäkerhet och prestanda
Koordinera och följa upp kvalitetsavvikelser och korrigerande åtgärder
Utföra interna revisioner och produktrevisioner
Upprätta kontrollplaner och följa upp verifierings- och valideringsaktiviteter
Sammanställa och rapportera kvalitetsrelaterade KPI:er
Bidra i riskhanteringsarbete
Du blir en viktig del av ett dedikerat QA/RA-team i Tranemo, där du rapporterar till Chief Quality and Compliance Officer. Rollen innebär visst resande, främst till företagets anläggning i Lettland några gånger per år.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom kvalitetssäkring, exempelvis som QA, Quality Engineer, kvalitetsansvarig eller kvalitetstekniker. Du har troligen arbetat inom industrin och har förståelse för kvalitetsstandarder som ISO 9001 och gärna ISO 13485. Erfarenhet som internrevisor är meriterande, liksom god vana av administrativa system och Officepaketet.
Som person är du analytisk, noggrann och strukturerad, med ett starkt driv och en naturlig förmåga att samarbeta. Du har öga för detaljer men ser också helheten, och du trivs med att arbeta systematiskt för att säkerställa hög kvalitet i alla led. Med din problemlösningsförmåga och integritet bidrar du till att både utveckla processer och skapa trygghet i organisationen. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Är detta din perfekta match?
Detta är en roll för dig som vill kombinera struktur och analys med ett meningsfullt syfte. På Care of Sweden blir du en del av ett entreprenörsdrivet företag med en tydlig vision - att tillsammans med vården eliminera trycksår. Vi satsar nu på att stärka och utveckla vårt kvalitetsteam för att ytterligare höja nivån på vårt arbete och våra produkter. Här får du ta stort ansvar, växa i en miljö som präglas av engagemang och innovation, och vara med och säkerställa kvaliteten i en verksamhet som på riktigt gör skillnad för människor varje dag.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 11:e januari 2026. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Mikael Svensson på mikael.svensson@effektiv.se
eller Jens Lindroth på jens@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
