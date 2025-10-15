Pulverlackerare / Industrimålare / Våtlackerare / Billackerare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Lackerarjobb / Växjö
2025-10-15
I samråd med vår kund söker vi nu flertalet lackerare i Vetlanda. Din bakgrund är inom någon typ av lackering.
Exempel på relevanta titlar/yrken är Pulverlackerare / Industrimålare / Våtlackerare / Billackerare / Byggnadsmålare.
Vi tror att du har tidigare erfarenhet av lackering samt har en stark vilja att vidareutbilda dig inom detta hantverk. Du bör trivas med ett fysiskt krävande arbete där du också förväntas ta mycket eget ansvar. Du är trygg i din yrkesroll, självgående, flexibel och noggrann.
För att vara aktuell för detta arbete bör du som söker ha:
Erfarenhet av lackering.
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
En flexibel inställning till arbetstider, skiftarbete kan förekomma.
Minst ett års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
Ansvarsområden
Du kommer att ansvara för underhållning av produkterna, vilket innefattar:
Tvättning
Slipning
Lackering
Arbete med stål, järn och aluminium.
Vi erbjuder:
I utbyte erbjuder vi dig en stimulerande och utmanande arbetsmiljö i ett företag där gemenskap, frihet under ansvar och hög kompetensnivå står i fokus. Du kommer att ges möjlighet att utvecklas både djupare inom ditt kompetensområde och in i nya arbetsuppgifter.
Astma och lackering
Om man har astma och har haft behov av behandling mot astma de senaste 2 åren, blir man ej godkänd avseende lagstadgad härdplastundersökning.Publiceringsdatum2025-10-15Övrig information
Uppdraget omfattar en bemanning via Kraftsam Rekrytering & Bemanning med goda möjligheten att kunna gå över med anställningen hos vår kund. Tjänstens omfattning är på heltid med tillträde snarast.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare på Elliot.sahlstrand@kraftsam.se
Ser fram emot din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Jobbnummer
9557564