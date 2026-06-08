HSE Manager Service Unit
Hitachi Energy Sweden AB / Chefsjobb / Ludvika Visa alla chefsjobb i Ludvika
2026-06-08
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Vi söker en HSE- och hållbarhetsledare till vår nya Service Business Unit! Du kommer att vara en del av en global HSE- och hållbarhetsorganisation inom Hitachi Energy som ansvarar för och utvecklar strategier för att säkerställa säkra arbetsförhållanden samt en hälsosam arbetsplats, med fokus på att stödja våra kunders resa mot klimatneutralitet och cirkularitet. Denna roll rapporterar direkt till Europe HUB HSE and Sustainability Manager, med streckad rapportering till Local Sales Unit Manager.
Den framgångsrika kandidaten kommer att ansvara för att leda HSE- och hållbarhetsaktiviteter och säkerställa framgångsrik implementering av strategiska program i landet, i linje med Service BU:s strategi och Hitachi Energys krav. Du kommer att ge stöd, coachning och rådgivning till ledning och linjechefer inom HSE och hållbarhet samt rapportera prestationer för det aktuella landet genom hela BU:s värdekedja. Rollen innebär också att stödja verksamheten genom att använda djupgående kunskap inom HSE och hållbarhet för att erbjuda lösningar och rådgivning.
Hur du kommer att göra skillnad
Sätta strategisk riktning och säkerställa operativ disciplin i samarbete med HUB HSE Manager
Säkerställa efterlevnad av lagar och krav tillsammans med HSE-teamet
Driva implementering av HSE:s årliga verksamhetsplan med stöd och ledarskap
Säkerställa att verksamheten följer HSE-standarder, Life Saving Rules och hantering av högriskaktiviteter
Ansvara för HSE-efterlevnad, riskhantering och fungera som teknisk auktoritet i förändringsarbete
Främja en högpresterande kultur och kontinuerliga förbättringar inom HSE
Säkerställa rapportering av miljödata, incidenter, KPI:er samt följa upp åtgärder
Säkerställa säker projektgenomföring, genomföra platsbesök samt leda incidentutredningar och utveckla HSE-specialister
Din Bakgrund
Ingenjörsexamen eller kandidatexamen inom HSE krävs (ingenjörsinriktning kan vara valfri om den stöds av dokumenterad HSE-erfarenhet)
Minst 10 års gedigen erfarenhet inom HSE, gärna inom högriskindustrier som olja & gas, energi eller liknande
Dokumenterad kompetens inom riskbedömning, riskminimering och hantering av högriskaktiviteter
Erfarenhet av att leda HSE-projekt, utveckla säkerhetskultur samt implementera innovativa lösningar och bästa praxis
Erfarenhet från serviceverksamhet är meriterande men inget krav
Mycket god kommunikationsförmåga och förmåga att bygga relationer på alla nivåer
Flytande svenska och engelska krävs; ytterligare språk är meriterande
Vad vi erbjuder
Kollektivavtal
Flexibel arbetstid
Friskvårdsbidrag
Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy, både i Sverige och globalt
Mentor under introduktionsperioden
Olika utbildningar och utvecklingsmöjligheter
Ett mångsidigt företag med över 70 nationaliteter i Sverige
Extra ersättning vid föräldraledighet
Förmånsportal med tusentals rabatter och erbjudanden
Mer om oss
Är du redo för en ny spännande utmaning? Känns beskrivningen rätt för dig? Ansökningar granskas löpande, så vänta inte – sök redan idag!
Rekryterande chef Graham Enever, graham.enever@hitachienergy.com
, svarar på frågor om tjänsten. Facklig representant (Ledarna): Frank Hollstedt, +46 107 38 70 43. Övriga frågor kan ställas till Talent Partner Kevin Galloway, Kevin.galloway@hitachienergy.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hitachi Energy Sweden AB
(org.nr 556029-7029) Arbetsplats
Hitachi Energy, Ludvika Jobbnummer
9951846