2026-03-31
PTP-tjänst till Autismcenter små barn
Enhetspresentation:
Autismcenter små barn är en regionsövergripande verksamhet inom Habilitering & Hälsa, för barn 0-6 år med autismdiagnos. Mottagningen är en unik verksamhet och arbetar enligt senaste forskningsrön för vår målgrupp. Tillämpad beteendeanalys (TBA) är den teoretiska grunden för vårt arbete och vi lägger stor vikt vid att arbeta enligt evidensbaserade metoder.
Autismcenter små barn arbetar med kunskapsspridning och handledning till barnens nätverk både i grupp och i individuella insatser.
Om tjänsten:
Vi söker dig som vill arbeta med evidensbaserade metoder med förskolebarn med diagnos autism och deras nätverk. Hos oss får du arbeta med engagerade, kompetenta och prestigelösa kollegor, som generöst delar med sig av själv själva och sin kunskap. Vid Autismcenter små barn finns ett väl utarbetat system för metodstöd och kollegial handledning. Som medarbetare får du yrkesmässig utveckling med fokus på tillämpad beteendeanalys och strukturerad handledning och stöd i ditt arbete.
Vi har ett särskilt uppdrag att inför skolstart genomföra kognitiva bedömningar på barn med autism vid misstanke om intellektuell funktionsnedsättning. Det finns möjlighet att i PTP-tjänsten utföra testning och utredning med detta fokus.
Som PTP-psykolog hos oss får du ett stimulerande och omväxlande arbete i ett trevligt arbetsklimat med god arbetsmiljö. Du får både ett kollegialt stöd genom enhetens övriga psykologer och kollegor. Du ges även PTP-introduktion och handledning genom kompetent kollega. Vi tillämpar flexibel arbetstid och har förmåner så som fri hälso- och sjukvård, ett generöst friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid.
Vi söker:
Psykologexamen. Steg 1 i KBT. Erfarenhet av habiliteringsarbete liksom erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
PTP-tjänstgöring 12 månader. Heltid. Start augusti/september-26 eller enligt överenskommelse.
Övrig information:
Vi erbjuder dig flextid, friskvård och trevliga arbetskamrater.
Habilitering & Hälsa är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom Region Stockholm. Vi är en kunskapsorganisation som bedriver egen forskning och utveckling och driver flertalet specialiserade enheter. Vårt arbete vilar på värdegrunden om alla människors lika värde samt patientens fokus. Vi utgår från varje individs unika behov och förutsättningar och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Vi består av omkring 700 medarbetare och 30 mottagningar i Stockholms län. Vi samverkar med nätverk så som familjer, personal och andra vårdgivare för att skapa större delaktighet i samhällslivet.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
