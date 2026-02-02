PTP-psykolog till växande vårdcentral
2026-02-02
Botvids vårdcentral är en liten, privatägd vårdcentral som har vårdavtal med Region Stockholm. Vårdcentralen ligger i Hallunda centrum och öppnades i maj 2023 av en grupp specialistläkare och psykologer, som tillsammans med övrig personal har mångårig erfarenhet av att arbeta i Hallunda. Vi känner väl till området och dess befolkning och lägger stor vikt vid gott bemötande, kontinuitet och tillgänglighet. Vår personal pratar utöver svenska ett flertal olika språk, såsom arabiska, turkiska, syrianska, kantonesiska, mandarin, polska, finska, ryska, sorani, pashto och engelska . Verksamheten uppskattas av patienterna, vilket speglats i mycket fina resultat i den Nationella Patientenkäten, vilket gör att vi stadigt ökar i antal listade patienter och nu har drygt 5300 listade patienter. Vi har ett öppet klimat och rondar patienter mellan yrkesgrupperna dagligen för att öka förutsättningarna att kunna använda våra resurser på bästa sätt. Vi har ett välfungerande psykosocialt team, med god tillgänglighet till bedömning och behandling av våra patienter, även mer specialiserad behandling såsom EMDR-behandling vid PTSD. Utöver det har vi utökat uppdrag för psykisk hälsa barn och ungdomar, som bemannas av barnpsykologer och psykoterapeut med mångårig erfarenhet. Vi är nu i ett spännande utvecklingsskede så dina idéer och insikter kommer att vara av stor betydelse. Du kommer vara en del av ett team som består av psykologer, psykoterapeut, specialistläkare i allmänmedicin, ST-läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, administratörer och medicinska sekreterare.
Arbetet som PTP-psykolog på Botvids vårdcentral innefattar arbete med barn, ungdomar och vuxna. Arbetsuppgifterna för tjänsten följer Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer och centraliseras runt bedömning, psykologisk rådgivning och behandling av lindrig till måttlig psykisk ohälsa hos barn och vuxna. I din roll ingår att arbeta med behandling av vanligt förekommande tillstånd inom primärvården såsom depressioner, ångesttillstånd, smärtproblematik, stress, livskriser och trauma. Arbetet innefattar även fördjupade bedömningar, vårdnivåbedömningar samt remittering vid behov.
Som PTP-psykolog ingår du i vårdcentralens psykosociala team och arbetar i nära samarbete med dina kollegor. Vi är en grupp som har bred och gedigen kunskap av psykiatrisk diagnostik och psykologisk behandling, du kommer ha gott stöd av dina seniora kollegor och handledare. Vi eftersträvar att ge ett högkvalitativt bemötande till våra patienten och individualisera våra insatser utifrån evidensbaserad praktik. Vi har ett högt engagemang och ett relationellt fokus oavsett metod. Du kommer att arbeta både med individuella patientkontakter samt med gruppbehandlingar och föreläsningar för patienter kring psykisk hälsa.Övrig information
Praktikanställning i 1 år på heltid.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@botvidsvardcentral.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
