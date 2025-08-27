PTP-psykolog till SiS ungdomshem Långanäs!
2025-08-27
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Långanäs tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Som PTP-psykolog hos oss tillhör du institutionens kvalitetsenhet som består av psykologer, behandlingssekreterare, sjuksköterskor, konsultläkare och kvalitetschef.
Psykologernas primära uppdrag är mottagningssamtal, utredningsarbete, risk- och behovsbedömning av ungdomar samt intern samverkan med andra yrkesgrupper som enhetschefer, behandlingspersonal, rektor och lärare. En viktig del i psykologens arbete är konsultation och utbildning till personal i bland annat suicidprevention och traumamedveten omsorg. I arbetet ingår att tvärprofessionellt genomföra kartläggnings- och behandlingsplanering för att minska risken för återfall i antisocialt beteende, delta i behandlingsteam, följa upp och utvärdera behandlingsinsatser samt delta i elevhälsoarbetet på både individuell och generell nivå. Annat psykologarbete förekommer utifrån organisationens behov. Arbetsuppgifterna är varierande med stor möjlighet att själv strukturera och prioritera arbetet. Som PTP-psykolog hos oss har du under din anställningstid handledning av erfaren psykolog.
Inom SiS finns goda möjligheter till kompetensutveckling. För att rusta dig i ditt framtida uppdrag som psykolog hos oss erbjuder SiS en intern grundutbildning under första anställningsåret. Alla psykologer träffas årligen för gemensam kompetensutveckling, och du har många möjligheter till individuella satsningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som drivs av en inre glöd och vilja att skapa goda vårdresultat och som ser en långsiktig yrkeskarriär inom myndigheten. Du arbetar aktivt för en god samverkan med interna och externa professioner i din roll som psykolog och är en kunskapsresurs för andra. Arbetet förutsätter att du har förmåga att själv ta initiativ, strukturera, prioritera och driva dina processer vidare för att uppnå resultat under handledning. Du delar SiS värdegrund att vara en plats för förändring, och ditt bemötande och förhållningssätt genomsyras av våra ledord Respekt, Omtanke och Tydlighet.
Du ska även ha:
• Psykologexamen med utfärdat examensbevis
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
• Körkort B.
Meriterande är:
• Tidigare erfarenhet från arbete inom ungdomsvård eller vård och behandling
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en visstidsanställning på 12 månader på heltid. Efter avslutad PTP-tjänstgöring finns goda chanser till fortsatt arbete inom myndigheten. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast söndagen 21 september.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Kvalitetschef
Maria Svensson maria.svensson4@stat-inst.se 010-453 36 02 Jobbnummer
