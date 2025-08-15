PTP-psykolog SiS Johannisberg Sävast
2025-08-15
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Johannisberg har verksamhet i Kalix och i Boden (enhet Sävastgården).
Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor?
Vår målgrupp i Sävast är skolpliktiga flickor med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Som PTP-psykolog hos oss tillhör du institutionens kvalitetsenhet som består av psykologer, behandlingssekreterare, familjebehandlare, sjuksköterskor, konsultläkare, programansvariga behandingssamordnare och kvalitetschef. Institutionens psykologer är en gemensam resurs för hela institutionen, där resor till vår enhet i Kalix förekommer. Vår målgrupp i Kalix är pojkar 16 - 21 år placerade enligt Lagen om sluten ungdomsvård och Lagen om vård av unga.
Psykologernas primära uppdrag är mottagningssamtal, utredningsarbete, risk- och behovsbedömning av ungdomar samt intern samverkan med andra yrkesgrupper som enhetschefer, behandlingspersonal, rektor och lärare. En viktig del i psykologens arbete är konsultation och utbildning till personal i bland annat suicidprevention och traumamedveten omsorg. I arbetet ingår att tvärprofessionellt genomföra kartläggnings- och behandlingsplanering för att minska risken för återfall i antisocialt beteende, delta i behandlingsteam, följa upp och utvärdera behandlingsinsatser samt delta i elevhälsoarbetet på både individuell och generell nivå. Annat psykologarbete förekommer utifrån organisationens behov. Arbetsuppgifterna är varierande med stor möjlighet att själv strukturera och prioritera arbetet. Som PTP-psykolog hos oss har du under din anställningstid handledning av erfaren psykolog.
Inom SiS finns goda möjligheter till kompetensutveckling. För att rusta dig i ditt framtida uppdrag som psykolog hos oss erbjuder SiS en intern grundutbildning under första anställningsåret. Alla psykologer träffas årligen för gemensam kompetensutveckling, och du har många möjligheter till individuella satsningar. Vi på SiS ungdomshem Johannisberg har ett samarbete med kriminalvården där du som psykolog med regelbundenhet kan delta i handledning/erfarenhetsutbyte med deras psykologteam.Kvalifikationer
• Psykologexamen med utfärdat examensbevis.
• Körkort B.
Vi söker dig som drivs av en inre glöd och vilja att skapa goda vårdresultat och som ser en långsiktig yrkeskarriär inom myndigheten. Du arbetar aktivt för en god samverkan med interna och externa professioner i din roll som psykolog och är en kunskapsresurs för andra. Du delar SiS värdegrund att vara en plats för förändring, och ditt bemötande och förhållningssätt genomsyras av våra ledord Respekt, Omtanke och Tydlighet. Arbetet förutsätter att du har förmåga att själv ta initiativ, strukturera, prioritera och driva dina processer vidare för att uppnå resultat under handledning. God förmåga att uttrycka dig väl i tal- och skrift är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställning:
Som anställd inom staten har du enligt avtal vissa förmåner som till exempel 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder, lönetillägg vid föräldraledighet samt ett årligt friskvårdsbidrag. Läs mer om våra förmåner här.
Tjänsten är en visstidsanställning på 12 månader med heltidstjänstgöring. Efter avslutad PTP-tjänstgöring finns goda chanser till fortsatt arbete inom myndigheten. Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort är Sävast men resor i tjänsten till vår institution i Kalix förekommer.
Ansökan:
Varmt välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 25-08-31.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
