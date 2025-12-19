PTP-psykolog, Kvarterskliniken Karlastaden
Kungsportsläkarna AB / Psykologjobb / Göteborg Visa alla psykologjobb i Göteborg
2025-12-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsportsläkarna AB i Göteborg
, Tanum
eller i hela Sverige
Ska du göra din PTP?
Vi söker nu en PTP-psykolog till vårt team på Kvarterskliniken Karlastaden. Hos oss får du en lärorik och strukturerad PTP i en verksamhet där samarbete, kvalitet och ett gott bemötande står i centrum.
På Kvarterskliniken Karlastaden finns vårdcentral, BVC, rehab och Ungas Psykiska Hälsa (UPH) under samma tak, vilket skapar goda förutsättningar för tvärprofessionellt samarbete och erfarenhetsutbyte.
PTP-tjänsten är kvalitetscertifierad av Västra Götalandsregionen och du blir en del av det regionala sammanhållna PTP-programmet.
Samtliga av våra medarbetare omfattas av kollektivavtal.
Arbetsuppgifter
Som PTP-psykolog arbetar du med bedömningar, kortare psykologiska insatser och stöd till självhjälp, individuella samtal baserade på primärvårdsanpassad KBT, internetbaserad behandling samt gruppbaserade insatser. Du arbetar nära övriga professioner på vårdcentralen och bidrar till ett tryggt, tillgängligt och professionellt omhändertagande för våra patienter.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du en välplanerad PTP med kontinuerlig handledning av erfaren psykolog och stöd från ett större nätverk av psykologer inom Medtanken Group. Handledaren delar sin tid mellan vår klinik och en annan vårdcentral i organisationen, men med hög tillgänglighet hela veckan. Arbetsmiljön präglas av samarbete, engagemang och trivsel.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har psykologexamen och ska göra din PTP. Du är engagerad, nyfiken och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har ett professionellt bemötande och bidrar till ett gott arbetsklimat. Intresse för primärvårdens arbete med vuxna patienter är centralt för rollen.
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Avtalad visstidsanställning på 1 år
Tillträde: Början av februari 2026
Förmåner: Friskvårdsbidrag
Vi hoppas att du tycker det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kvarterskliniken - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsportsläkarna AB
(org.nr 556575-1558), https://www.kvarterskliniken.se Arbetsplats
Kvarterskliniken Kontakt
Petra Wessberg petra.wessberg@medtankengroup.se Jobbnummer
9654715