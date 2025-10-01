Psykoterapeut, Ungas Psykiska Hälsa
Västra Götalandsregionen / Psykologjobb / Borås Visa alla psykologjobb i Borås
2025-10-01
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2025-10-01Om företaget
Välkommen till Närhälsan Boda Ungas Psykiska Hälsa.
Vi står nu inför ytterligare en nyöppning av en Ungas psykiska hälsa mottagning i området. I vårt område kommer våra tre mottagningar Ungas psykiska hälsa att arbeta tillsammans. Detta gör oss till en stabil arbetsgrupp med gott stöd i varandra och en levande professionell miljö.
Nu söker vi fler nya kollegor som vill arbeta tillsammans med oss. Närhälsan Boda Ungas psykiska hälsa kommer att ha utrymme för fyra till fem medarbetare och några av dem kommer att komma från våra andra mottagningar.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och regelbunden handledning. På arbetsplatsen har vi ett stort engagemang och våra team har bra samarbete. Ungas psykiska hälsa genomför hela tiden många utvecklingsarbeten och förbättringsarbeten för våra patienters skull och därför bör du ha en stor förmåga till flexibilitet och förstås en god teamanda. Att arbeta på en nystartad enhet innebär inledningsvis att vi särskilt prövar denna flexibilitet. Vi har god erfarenhet av nystarter och ser fram emot att tillsammans forma en god mottagning och komma in en vardag som erbjuder ett mycket utvecklande arbete i en organisation som förväntas fortsätta att prioritera tillgänglig och högkvalitativ primärvård för barn och unga och satsa på psykisk hälsa.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Ungas psykiska hälsa (UPH) har i uppdrag att erbjuda barn, ungdomar med psykisk ohälsa och deras vårdnadshavare ett tidigt och gott omhändertagande. Dina arbetsuppgifter på UPH enheten består i huvudsak av att göra bedömningar och genomföra ha korta till medellånga behandlingar med barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vanliga problem hos patienter du som psykoterapeut möter är ångest, nedstämdhet och utagerande svårigheter.
Du samverkar med andra aktörer t.ex. skola och socialtjänst där du även deltar på SIP-möten. Du blir en viktig kontakt för föräldrastöd såväl individuellt som i grupp. Det finns även möjlighet till att utföra arbetet till viss del på distans.
Vår utgångspunkt är att vi tillsammans med patienten och familjen ska hitta lösningar på det som de upplever som deras problem. Vi samarbetar med andra professioner på våra egna enheter och noga med att skapa en kreativ och rymlig professionell miljö. Boda är en ny enhet men kommer att bemannas till hälften av personer från våra enheter i drift i dag så det blir en kombination av kontinuitet och nytt. Fokus ligger på hög kvalitet i det kliniska arbetet, tillgänglighet, stegvis vård. För att möta patienternas behov krävs flexibilitet i både metod och omfattning, vilket också skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö och varierade arbetsuppgifter under en arbetsvecka för medarbetarna.
Om dig
Du är legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och har minst ett års erfarenhet från arbete med barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård är meriterande.
Vi söker dig som är lyhörd och tillmötesgående, med en god kommunikativ förmåga och förmågan att uppmärksamma individers unika behov. Du arbetar självständigt och är trygg i att fatta egna beslut, samtidigt som du med initiativ och engagemang bidrar till utvecklingsarbetet. Du har ett intresse för kvalitetsfrågor och delar gärna med dig av kunskap kring psykisk hälsa i det tvärprofessionella samarbetet.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5485". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Närhälsan, Boda vårdcentral Kontakt
Maria Sjöblom Hyllstam, Enhetschef 070-0207645 Jobbnummer
9534406