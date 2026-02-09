Psykolog till vuxenpsykiatrin
Vuxenpsykiatrin i Gävleborg är en specialistverksamhet som består av öppenvårdsmottagningar, jourmottagning och heldygnsvård. Heldygnsvården i Gävle består av en allmänpsykiatrisk-, en psykosvårds- och en rättspsykiatrisk avdelning. Vi arbetar i multiprofessionella team då vi vet att det blir bättre vård då vi arbetar tillsammans. Vi tillhandahåller en strukturerad och behovsanpassad vård utifrån de nationella riktlinjerna. Samverkan sker med vår öppenvård och jourmottagning.
Vill du arbeta i en kunskapsintensiv miljö där du är med och formar framtidens heldygnsvård? Hos oss erbjuds du ett varierat uppdrag med goda möjligheter till fördjupning inom egna intresseområden.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Tjänsten är en kombinationstjänst inom psykosvård, vilken omfattar både heldygns- och öppenvård där du kommer att vara behjälplig med utredning, diagnostik och behandling, både individuellt samt i grupp. I uppdraget kan det även ingå handledning och verksamhetsutveckling. Du kommer arbeta teambaserat och bidra med dina kunskaper till övriga teammedlemmar.
Som psykolog hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• utredning
• diagnostik
• terapier
• gruppbehandling.
Hos oss får du
• arbeta med alla psykiatriska tillstånd som innefattar vuxenpsykiatrin, men den huvudsakliga inriktningen är psykossjukdomar
• möjlighet att utveckla både din psykologroll och samverkan mellan öppen- och heldygnsvård i sin helhet.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som tar egna initiativ, arbetar strukturerat och som trivs med att arbeta både självständigt och i samverkan med andra. Arbetet förutsätter att du har ett gott etiskt förhållningssätt. Tjänsten ställer höga krav på flexibilitet och god kommunikativ förmåga.
I rollen som psykolog ska du
• vara legitimerad psykolog
• ha grundläggande psykoterapeutisk utbildning i KBT.
För den här tjänsten är det meriterande om du har tidigare psykiatrisk erfarenhet, och om du har erfarenhet av att göra utredningar med instrument så som MINI, SCID-II, DIVA, IDA, PANSS och WAIS.
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag!
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
