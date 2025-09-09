Psykolog till Vårdcentral Gagnef
2025-09-09
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Gagnefs vårdcentral ligger ca 2 mil norr om Borlänge med Falu lasarett som länssjukhus 3,5 mil bort. Pendlingsmöjligheter finns med allmänna kommunikationsmedel så som tåg och buss. Restid från Borlänge och Leksand är ca 25 minuter med bil.
Vårdcentralen har ca 10.400 listade patienter och vi är ungefär 50 anställda som är ett härligt gäng som ser fram emot din ansökan.
Vi är måna om att du som ny medarbetare ska känna dig som en del av vårt team. Det innebär att du ska känna dig trygg att få stöd av både chef och kollegor. Vi bollar, hjälper och stöttar varandra dagligen. Detta är viktigt för att alla ska kunna göra ett gott arbete och utvecklas i sitt yrke, men också för att det ska kännas roligt att gå till jobbet. Vi söker nu en till medarbetare till en trevlig och välfungerande vårdcentral där vi arbetar integrerat och utvecklings-drivet med ambitionen att tillsammans göra det bästa för våra patienter.
Dina arbetsuppgifter
Arbetet innefattar i huvudsak bedömning och behandling av patienter med olika typer av psykisk ohälsa. Arbetssättet är primärvårdsinriktat, med fokus på att göra högkvalitativa psykologiska insatser tillgängliga för många. Arbetstiden är under dagtid på vardagar, våra öppettider är 08:00-17.00. Det finns även möjlighet att arbeta på distans till viss del. Det sker i samråd med arbetsgruppen och styrs utifrån verksamhetens behov.
Kvalifikationer
Legitimerad Psykolog
Meriterande:
Meriterande:

Tidigare arbetslivserfarenhet inom primärvården
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Detta är ett heltidsjobb.
Region Dalarna (org.nr 232100-0180)
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna
Rekryterande chef
Merete Thurin 0243-497950 Jobbnummer
9500211