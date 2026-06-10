Psykolog till Psykiatripartners Barn och unga
Kry Primärvård AB / Psykologjobb / Växjö Visa alla psykologjobb i Växjö
2026-06-10
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Vill du arbeta evidensbaserat, flexibelt och samtidigt göra verklig skillnad för barn och unga? Nu söker Psykiatripartners Barn och Unga Kronoberg, en legitimerad psykolog som vill kombinera hög klinisk kvalitet med utveckling, nytänkande och moderna arbetssätt.
Här får du möjligheten att arbeta i en verksamhet där idéer välkomnas, beslutsvägarna är korta och där du får vara med och påverka hur framtidens vård ska se ut. Vi söker dig som gillar tempo, tar ansvar och trivs i en flexibel vardag där kvalitet och effektivitet går hand i hand.
Om rollen
Du arbetar med:
Bedömning, diagnostik och behandling
Neuropsykiatriska utredningar för barn och ungdomar
Samarbete i tvärprofessionella team
Kontakt med vårdnadshavare, skola och nätverk vid behov
Utveckling av arbetssätt och verksamhet
Vi tror att du:
Är legitimerad psykolog
Har erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar
Är flexibel, lösningsfokuserad och effektiv
Gillar digitala arbetssätt och självständigt arbete
Trivs i ett engagerat team med höga ambitioner och god stämning
Erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatri är meriterande, men vi välkomnar även dig som vill utvecklas inom området.
Därför kommer du trivas hos oss
Hos oss får du:
Stor flexibilitet och möjlighet till distansarbete
Kompetenta och hjälpsamma kollegor
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
En arbetsplats med högt engagemang och korta beslutsvägar
Regelbunden handledning och professionellt stöd
Vi söker dig som vill mer än bara "ha ett jobb" — du vill vara med och bygga något riktigt bra för barn och unga som behöver specialistpsykiatriskt vård.
Välkommen med din ansökan!
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Anställning: Tillsvidareanställning (6 mån provanställning tillämpas).
Arbetstider: Vardagar
Plats: Växjö eller Ljungby
Kontakt Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Nathanelle Svaleklev, verksamhetschef. nathanelle.svaleklev@kry.se
Vi behandlar ansökningarna löpande och ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7850309-2047215". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kry Primärvård AB
(org.nr 556665-8364), https://career.kry.se
Honnörsgatan 12 (visa karta
)
352 36 VAXJO Arbetsplats
Kry Jobbnummer
9958468