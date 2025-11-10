Psykolog till privat mottagning
2025-11-10
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Gävle
, Uppsala
, Täby
, Västerås
Har du varit legitimerad psykolog i minst 3 år, som vill ha friheten att själv styra ditt schema och arbetssätt, samt handleda PTP-psykologer? Hos Svea KBT får du möjligheten att jobba i en expansiv, stöttande miljö där du kan påverka din egen arbetssituation och bidra till en unik och personlig vård. Vi söker nu en engagerad psykolog till vår mottagning i Umeå!
Vad vi erbjuder dig:
Frihet och flexibilitet - Hos oss får du själv styra din arbetstid och arbetssätt, så att du kan skapa den perfekta balansen mellan arbete och fritid.
Spännande och varierande patienter - Du får möjlighet att arbeta med en bred patientgrupp, inklusive vuxna, barn och ungdomar, par, föräldrar och även göra NPF-utredningar (t.ex. ADHD och autism), samt handleda.
Autonomi i ditt arbete - Vi tror på att ge våra psykologer stort ansvar och frihet i sitt arbete. Du väljer hur du vill lägga upp dina behandlingar och kan skräddarsy dem efter varje patients behov.
Handledning och stöttning - Du får stöd av erfarna kollegor och handledning för att utvecklas både som psykolog och person. Samtidigt får du möjlighet att påverka och utveckla vår verksamhet och själv handleda PTP-psykologer.
Personlig kontakt med patienterna - Våra patienter söker sig till oss för det personliga bemötandet, och du får möjlighet att skapa långvariga och meningsfulla relationer.

Dina arbetsuppgifter
Kliniskt behandlingsarbete för patienter som söker hjälp för psykisk ohälsa, relationsproblem eller personlig utveckling.
Möjlighet att vara med i projekt och bidra till att utveckla vår verksamhet.
Handledning av PTP-psykologer.
Vi söker dig som:
Är en legitimerad psykolog.
Har ett intresse för att jobba med olika patientgrupper och behandlingar.
Är självgående och uppskattar möjligheten att ta ansvar för ditt eget arbete.
Är engagerad och vill ge varje patient en personlig och anpassad behandling.
Varför Svea KBT?
Vi är ett expansivt företag med mottagningar i Umea, Stockholm, Malmö, Uppsala, Göteborg och Linköping.
Du får möjlighet att påverka din egen arbetssituation och bidra till en meningsfull och givande vård.
Vi erbjuder ett flexibelt och dynamiskt arbetsklimat där du kan växa och utvecklas i din yrkesroll.
Redo att ta steget? Ansök nu och bli en del av ett psykolog team som gör stor skillnad i Sverige!
