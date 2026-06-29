Psykolog till område Psykiatris heldygnsvård
Region Jämtland Härjedalen, Allmänpsykiatri slutenvård / Psykologjobb / Östersund Visa alla psykologjobb i Östersund
2026-06-29
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Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Invånare i Jämtlands län som är i behov av specialistpsykiatri får sin behandling i öppen- eller heldygnsvård inom område psykiatri på Östersunds sjukhus. Enheternas medarbetare har ett stort ansvar i att utveckla och förbättra vården i samarbete med områdets ledning. Sammanlagt finns ca 270 medarbetare inom området.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Vi söker nu leg. psykolog till våra slutenvårdsavdelningar 4A och 4B. Huvudsakliga arbetsuppgifter är bedömningsarbete, korta behandlings-/ samtalsinsatser samt handledning av personal och studerande inom slutenvården. Du deltar i ronder och är en aktiv och viktig resurs för patienters vårdplanering på avdelning och i överföring till öppenvård.
Bedömningar utförs självständigt eller som sambedömningar med andra yrkesgrupper så som läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal. Visst avgränsat utredningsarbete kan ibland förekomma, då i samråd och samplanering med klinikens utredningsteam. Möjlighet att vara med och skapa och utveckla meningsfull heldygnsvård samt öppenhet för egna idéer om psykologens roll i slutenvården.
Utöver arbetet inom slutenvården kan du få uppgifter för att stötta upp öppenvården i form av gruppbehnadlingar, intensivbehandlingar, riktade insatser eller stötta vårat mobila team SPOT som ofta jobbar på uppdrag mot slutenvården.
Arbetet förutsätter god samarbetsförmåga
Kliniken har ett samarbete med MIUNs psykologprogram som innebär medverkan av psykologkandidater och även psykologassistenter i patientarbetet. Vi ser därför gärna att du har erfarenhet av och trivs i en handledarroll.Kvalifikationer
Vi söker dig som är leg. Psykolog med intresse och engagemang för psykiatri. Meriterande är relevant specialistutbildning eller senior kompetens.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet eller intresse av psykologiskt arbete inom psykiatri eller psykiatrisk heldygnsvård.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Region Jämtland Härjedalen kan erbjuda centralt boende med närhet till kliniken.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse., upphör: 2026-08-04 .
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 1 C333835". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
831 30 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Allmänpsykiatri slutenvård Kontakt
Enhetschef Psykiatrisk vårdavdelning 4B
Lars Backus lars.backus@regionjh.se 0761348436 Jobbnummer
9984301