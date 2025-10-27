Psykolog till NIP-mottagning i Malmö
Vill du som psykolog arbeta i ett engagerat team där du gör skillnad för personer som är nyinsjuknade i psykos? På Påskliljegatans mottagning i Malmö får du möjlighet att arbeta nära patienten, bidra med din psykologiska kompetens och utvecklas i en trygg och stöttande arbetsmiljö.
På Påskliljegatan finns vår mottagning för nyinsjuknade i psykos (NIP). Vi arbetar tätt ihop med NIP-avdelning 25, som har åtta vårdplatser och ligger i samma byggnad, vilket gör att vi kan erbjuda ett sömlöst vårdförlopp mellan öppenvård och heldygnsvård.
Hos oss blir du en del av ett tvärprofessionellt team med cirka 15 kollegor som alla delar ett starkt engagemang för våra patienter. Vi erbjuder regelbunden handledning, intern kompetensutveckling och möjlighet att påverka mottagningens utveckling. Organisatoriskt tillhör vi vuxenpsykiatri Malmö/Trelleborg, område Psykos.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Vi ser nu fram emot att välkomna dig som vill arbeta som psykolog hos oss!
NIP-teamets uppdrag är att ge nyinsjuknade i psykos och deras närstående snabbt och kvalificerat stöd i den kris som insjuknandet innebär. Våra insatser fokuserar på kris- och familjeinterventioner, bedömning, utredning samt fortsatt behovsanpassad behandling och rehabilitering.
Hos oss erbjuds du ett intressant och varierande arbete där du till största del arbetar parvis med krisinterventioner och familjearbete. Du arbetar även med psykoterapi samt personlighetsmässiga och neuropsykologiska utredningar och bedömningar. Därtill bidrar du med psykologisk kunskap i teamarbetet.
Vi har teamhandledning med en familjeterapeut och handledning i grupp för det individuella psykoterapiarbetet. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är värdefullt om du har KBT som inriktning. Därtill är det en fördel om du har erfarenhet av att arbeta med psykosvård, likaså om du har erfarenhet av teamarbete med nyinsjuknade i psykos och/eller familjearbete.
Som person ser vi att du tar egna initiativ och kan arbeta självständigt, samtidigt som du har lätt för att samarbeta. Därtill ser vi att du, precis som vi, ser ett gott bemötande gentemot både kollegor, patienter och anhöriga som en självklarhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att ske innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
