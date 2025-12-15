Psykolog till Kry Vårdcentral Älmhult
2025-12-15
Om verksamheten Kry vårdcentral Älmhult har hand om cirka 5 400 listade patienter samt har ansvar för ett äldreboende. Vårdcentralen består även av en tillhörande barnavårdscentral. Här får du chans till ett flexibelt arbete där du tillsammans med cirka 20 engagerade medarbetare bidrar till att utveckla primärvården. Med en gemensam vision om patienten i centrum genom hög tillgänglighet och ett gott bemötande vill vi ge patienterna framtidens primärvård. Vårdcentralen kännetecknas av ett modernt arbetssätt, innovation, nytänkande och patientcentrerad vård.
Om rollen
I rollen som psykolog har du en central roll i de sedvanliga uppgifterna på mottagningen där du får möjlighet att möta många olika patienter. Du får arbeta både på vår fysiska vårdcentral men det finns också möjlighet att till viss del arbeta digitalt. Arbetet innefattar bedömning, rådgivning och behandling. Du får möjlighet att kompetensutveckla dig själv samt vara med på resan att utveckla och förändra primärvården. Vårdcentralen lägger stor vikt vid att arbeta nära patienten, med kontinuitet och med ett nära samarbete mellan olika professioner för att uppnå bästa möjliga vård.
Kvalifikationer & egenskaper
Legitimerad psykolog med KBT-inriktning.
Erfarenhet inom svensk primärvård, psykiatri eller företagshälsovård.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Goda tekniska kunskaper.
Du arbetar evidensbaserat, är professionell i ditt bemötande och värnar om att sätta patienten först.
Du har god samarbetsförmåga och är lyhörd mot både kollegor och patienter.
Vi erbjuder dig
Möjlighet att jobba utifrån vår unika Kry-modell bland annat skapad för att öka tillgängligheten för våra patienter.
En vårdcentral med stort fokus på service, som sätter kvalitet och patientsäkerhet som högsta prioritet.
Möjlighet att kombinera fysiskt arbete på vårdcentralen såväl som digitalt med arbete hemifrån.
Involvering i det medicinska planeringsarbetet för vårdcentralen inom nya verktyg, processer samt rutiner och riktlinjer.
En möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling av Krys digitala och fysiska vård.
Kollegor över hela landet som samarbetar och utbyter erfarenheter kring metoder och medicinska fall.
Introduktionsdagar, digitala utbildningsveckor med varierande föreläsningar kopplat till vården samt till specifika lanseringar.
Kollektivavtal, generöst friskvårdsbidrag och andra bra förmåner och försäkringar.
Praktisk information Start: Enligt överenskommelse. Omfattning: Enligt överenskommelse. Anställning: Tillsvidareanställning (med inledande provanställning 6 månader) Arbetstider: Vardagar, dagtid. Plats: Älmhult
Kontakt Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan redan idag då vi rekryterar löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschefen på mail. För mer information om Kry besök gärna vår hemsida.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kry Primärvård AB
(org.nr 556665-8364), https://www.kry.se/ Arbetsplats
Kry Kontakt
Elin Lamby elin.lamby@kry.se 072-083 58 61
9645202