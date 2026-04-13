Psykolog till BUP Centralöppenvård väst
2026-04-13
Är du legitimerad psykolog och vill du vara del i en verksamhet som gör skillnad för barn och ungdomar? Då ska du söka till BUP Central öppenvård väst!
BUP Central öppenvård väst bedriver modern barn- och ungdomspsykiatri på specialistnivå. Vi ansvarar för att bedöma och behandla psykiatriska problem hos barn och ungdomar 0-17 år primärt boende i Hässelby/Vällingby/Bromma samt Ekerö. Vi är centralt belägna i Serafen-huset på Hantverkargatan. Personalgruppen består av cirka 24 medarbetare, varav 6 är psykologer. På mottagningen arbetar även kuratorer, läkare, sjuksköterskor, medicinska sekreterare och administratörer. Vi har en varm stämning i personalgruppen där många av oss samarbetat med varandra under flera år samtidigt som vi välkomnar nya medarbetare. Vi uppskattar humor, självdistans och har högt i tak mellan samtliga medarbetare.
Vi arbetar utifrån tydliga arbetssätt/vårdprocesskartor och rutiner och har administrativ avlastning gällande bokningar. Vi har även en samverkansansvarig kurator som hjälper till i samverkan med andra aktörer och en sektionsgemensam dagakut som sköter det akuta arbetet, allt för att skapa förutsättningar för psykologerna att fokusera på det kliniska arbetet. Vi arbetar flexibelt med utveckling utifrån aktuella förhållanden och man får gärna komma med egna initiativ till utveckling av verksamheten som skulle kunna gynna patienterna och mottagningen. Vi har lokal handledning i neuropsykologi samt metodhandledning.Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
Som psykolog på BUP Central öppenvård väst arbetar du med basbedömningar och psykologiska behandlingar i första hand, samt mer breda, komplicerade neuropsykiatriska utredningar. Vi har subspecialisering inom gruppen "Små barn 0-6 år" samt KOMET förutom vårt basuppdrag ångest och depression. Syftet är att möjliggöra fördjupning av kompetens inom specialiserad vård.
Du förväntas arbeta inom den bredd som specialiserad barn- och ungdomspsykiatri erbjuder. Du får ta dig an patienter med komplex problematik samt fungera som stöd till kollegor. Handledning av exempelvis PTP-psykologer och psykologkandidater kan komma att ingå. Utvecklingsarbete kan också ingå i arbetsuppgifterna utifrån din kompetens och mottagningens behov.
Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad psykolog, ha utbildning i KBT.
Det är meriterande om du har längre erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatriskt arbete samt vidareutbildning inom neuropsykologi. Det är också meriterande med erfarenhet av handledning av PTP-psykolog och/eller psykologkandidat.Dina personliga egenskaper
Du kan arbeta självständigt inom ramen för din yrkesroll, samtidigt samarbetar du väl med andra professioner när det krävs för att patienterna ska få god barnpsykiatrisk vård. Som person är du stabil, flexibel och strukturerad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP skapar goda förutsättningar för att du ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar. Vi erbjuder också flexibla arbetstider samt friskvårdsersättning (5.000 kr per år).
Övrig information
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden. Tillträde 2026 09 01. Har du inte tidigare arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin, kan en provanställning på 6 månader komma att bli aktuellt. Vi ser gärna manliga sökande utifrån sammansättningen i personalgruppen där de flesta är kvinnor.
Vi ser fram emot din ansökan! Om företaget
BUP Central öppenvård väst är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi cirka 1 200 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
enhetschef/specialistpsykolog
Adriena Wesshall 08-12352497 Jobbnummer
9849147