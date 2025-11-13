Psykolog till Alepraktiken
Praktikertjänst AB / Psykologjobb / Ale Visa alla psykologjobb i Ale
2025-11-13
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
Information om arbetsplatsen
Alepraktiken är en välbemannad vårdcentral med visionen att alltid ha en hållbar arbetsmiljö & hög vårdkvalitet med patienten i fokus.
Det är viktigt för oss att alla som arbetar hos oss är delaktiga på arbetsplatsen och att vi trivs tillsammans.
Vi har samtliga mottagningar som skall finnas på en vårdcentral.
I samma lokal som samtalsmottagningen finns även UPH Älvan som är en enhet för ungas psykiska hälsa där psykologer och kuratorer arbetar. Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en psykolog till vår samtalsmottagning. Som en del av vårt team arbetar du med bedömning, rådgivning, diagnostisering och behandling av patienter inom ramen för det som ingår i primärvårdens uppdrag. Inom primärvården möter du patienter med varierande problematik, ålder och bakgrund. Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad psykolog och tidigare ha arbetat inom primärvård. Har du utbildning som vårdsamordnare är det meriterande. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är vill ingå i vårt arbete gällande psykisk ohälsa tillsammans med övrig personal på Alepraktiken. Du en positiv och innovativ person som tycker om att utveckla verksamhetens arbetssätt.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
