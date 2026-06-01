2026-06-01
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Habilitering är specialiserad hälso- och sjukvård för barn och ungdomar som har autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada. Vi ger hälsofrämjande och behandlande insatser utifrån varje individs unika behov och förutsättningar, och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling.Publiceringsdatum2026-06-01Beskrivning
Vill du ha ett omväxlande och lärorikt arbete med barn och ungdomar? Då hoppas vi att du söker till Habiliteringen! Vi erbjuder dig bland annat kollegial handledning samt utvecklingsarbete med andra psykologer inom VGR och Habilitering & Hälsa, där nya behandlingar och utredningsmetoder konstant tas fram. Det finns goda möjligheter till vidareutbildning. Extern handledning erbjuds.
Vi söker nu en legitimerad psykolog för en tillsvidareanställning på 100%. Välkommen med din ansökan!Dina arbetsuppgifter
Fokus för psykologen kommer vara utredning och behandling riktat mot vårdnadshavare och barn samt konsultation och rådgivning till personer i barnets närmiljö. Familjerna i vår patientgrupp följer man oftast över tid där vi erbjuder insatser när behov uppstår. Arbetet ställer stora krav på självständighet och flexibilitet. Insatserna kan ges individuellt eller i grupp under avgränsade perioder.
Som psykolog ingår du i ett välfungerande habiliteringsteam där alla professioner bidrar med sin specialitet runt patienterna. Vidare har psykologen till viktig uppgift att ge information och hjälpa patienten att öka sin kunskap om sin funktionsnedsättning. Det finns goda möjligheter till att välja en huvudsaklig inriktning så som utredning eller behandling. Handledning till psykologstudenter och PTP-psykologer kan förekomma i verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Kunskap och erfarenhet av testning, neuropsykologi och kognitiv beteendeterapi samt erfarenhet av habiliteringens målgrupp är starkt meriterande. Goda kunskaper om diagnoserna intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd och/eller rörelsehinder och behov relaterade därtill, är meriterande. Eftersom arbetet innebär att du samarbetar med föräldrar, olika yrkesgrupper och andra vårdgivare, ställs stora krav på social kompetens och samarbetsförmåga. Arbetet medför resor varför B-körkort är ett krav.Övrig information
Inom Habilitering & Hälsa strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Rekryteringen sker löpande och du kan komma att bli kallad på intervju innan ansökningstiden gått ut.
Vi är en öppenvårdsmottagning med syfte att besitta en bred och djup kompetens för och om våra målgrupper. Habiliteringen har ett nära samarbete med olika verksamheter inom primärvård, länssjukvård och regionsjukvård. För oss är det viktigt med patientfokuserad vård där vi jobbar med fokus på att skapa värde för patienten, att vi har tillgänglighet och ett gott bemötande. För att nå hit behöver vi bedriva kunskapsbaserad vård men också våga prova nya arbetssätt.
Anställningsförmåner som bland annat avtalspension, löneväxling, avtalsförsäkring, fri öppen hälso- och sjukvård och friskvårdsbidrag.
Du kan läsa mer om Habiliteringen på vår hemsida: http://www.vgregion.se/hoh
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Klinikvägen 42 (visa karta
)
501 82 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Habilitering & Hälsa, Habilitering , Borås barn och ungdom Kontakt
Morgan Gustafsson, enhetschef 0700-206821 Jobbnummer
9938099