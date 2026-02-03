Psykolog
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Habilitering är specialiserad hälso- och sjukvård för vuxna som har autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada. Vi ger hälsofrämjande och behandlande insatser utifrån varje individs unika behov och förutsättningar, och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling.Publiceringsdatum2026-02-03Beskrivning
Vi ska utöka vår psykologgrupp från två till tre tjänster och söker därför en kollega till vår mottagning som vill vara med och göra skillnad för våra patienter.
Om du vill ha ett omväxlande och spännande arbete hoppas vi att du söker till oss. Välkommen med din ansökan!Dina arbetsuppgifter
Psykologer inom habilitering vuxen arbetar för att öka patientens och omgivningens kunskap om funktionsnedsättningen samt främja självkännedom hos patienten. Vi arbetar med att stärka befintliga förmågor och utveckla kompensatoriska strategier, direkt mot patient eller riktat mot omgivande nätverk. Insatserna har funktionsnedsättningen som utgångspunkt och kan ges individuellt och/eller i grupp.
Vi erbjuder dig
att ingå i ett tvärprofessionellt teamarbete med arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped, läkare, psykiatriker och sjuksköterska.
flexibilitet med egenansvar för planering och upplägg av ditt arbete utifrån verksamhetens uppdrag och ramar
möjlighet till visst distansarbete
kompetensutveckling samt yrkesmässigt utvecklingsarbete med andra psykologer inom Habilitering vuxen i Västra Götalandsregionen
möjlighet att ge handledning till PTP-psykologer
Gemensamma förmåner för alla medarbetare inom VGRKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och gärna med yrkeserfarenhet.
Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar och/eller vana att arbeta i tvärprofessionellt team är meriterande. Förståelse för kognitiva nedsättningar, pedagogiskt förhållningssätt och neuropsykologi är fördelaktigt.
Du ska kunna arbeta självständigt, vara flexibel och ha god förmåga att organisera och strukturera ditt patientarbete. Det är viktigt med god social kompetens och samarbetsförmåga utifrån intern och extern samverkan. B-körkort är önskvärt då resor kan förekomma i tjänsten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrigt
Vi önskar helst ha dig på heltid (100%) men har du andra önskemål kan det diskuteras vid en eventuell intervju. Habiliteringen i Skövde arbetar i Skaraborgsområdet där 15 kommuner ingår där din placeringsort är Skövde. Inom Habilitering & Hälsa strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Rekryteringen sker löpande och du kan komma att bli kallad på intervju innan ansökningstiden gått ut.
Du kan läsa mer om Habilitering & Hälsa på www.vgregion.se/hoh
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
