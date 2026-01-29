Psykolog
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten,Centrum för opererande verksamheter Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
Psykiatriska kliniken består av ca 250 medarbetare. Här bedrivs såväl öppen- som slutenvård, samt psykiatrisk tvångsvård. Öppenvården består av en Jour- och bedömningsenhet, där ätstörningsverksamhet och SPOT-verksamheten ingår, två vuxenmottagningar med målgrupp 26 år och uppåt, mottagningen Unga vuxna med målgrupp 18-25 år samt en medicinsk enhet, MBT-team och ett äldre-team. Slutenvården består av en allmänpsykiatrisk vårdavdelning samt en beroendeavdelning med tillhörande tillnyktringsenhet. Till beroendevården hör även öppenvårdsmottagning och LARO-mottagning.
Hos oss är det viktigt att vi trivs tillsammans och känner glädje på jobbet. Frågor som arbetsmiljö, kompetensutveckling och utveckling av vården är ständigt aktuella och prioriterade frågor där målet är att alla får känna delaktighet och där varje enskild medarbetare har en betydelsefull roll.
Vill du arbeta i en verksamhet där du är viktig och har möjlighet att göra skillnad samt där dina kunskaper och ditt engagemang tillsammans med dina kollegor skapar förutsättningar för patienten och dess anhöriga, då har du kommit rätt.Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Vi söker nu en legitimerad psykolog. Du kommer att både arbeta individuellt och även i ett multidisciplinärt team. Vi erbjuder varierade arbetsuppgifter i form av samtalsbehandlingar, neuropsykiatriska utredningar, bedömningar samt möjlighet till gruppbehandlingar och handledning. Du förväntas vara en aktiv del i klinikens diagnosutredningsansvar där du deltar i utredningar.
På mottagningen arbetar vi tillsammans i många olika yrkeskategorier; läkare, psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter, skötare och sjuksköterskor samt medicinska sekreterare med gemensam målsättning att stärka patienterna och förhoppningsvis förbättra deras livskvalité.
På mottagningen arbetar vi tillsammans i många olika yrkeskategorier; läkare, psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter, skötare och sjuksköterskor samt medicinska sekreterare med gemensam målsättning att stärka patienterna och förhoppningsvis förbättra deras livskvalité.

Kvalifikationer
Legitimerad psykolog är ett krav. Erfarenhet av psykiatri är meriterande samt erfarenhet av neuropsykiatriska
utredningar.
Värdefulla egenskaper hos dig är att du är trygg i din professionella roll, och med en beslutsamhet och reflekterande hållning utför ditt arbete med noggrannhet. Förmåga att arbeta både självständigt och i team är en förutsättning då vi tar vara på enskild kompetens och sammanfogar den i teamet med patienten i fokus.
Du är intresserad av förbättringsarbete och du har en strategisk förmåga att möta de förväntningar som ställs inom en verksamhet i ständig utveckling.
Vi erbjuder dig en individuellt anpassad inskolning utifrån dina behov, där vi håller kontinuerlig uppföljning efter introduktionsperioden. Vi vill att alla ska känna sig trygga i sin arbetsroll och kommer att göra vad som krävs för att du ska känna dig trygg. Vi har därför på kliniken ett eget mentorprogram där vi utser en erfaren psykolog som blir mentor för dig som nyanställd.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför eventuell anställning kommer du att ombedjas att lämna in ett registerutdrag ur belastningsregistret.
