Psykolog
2026-01-09
Välkommen till Capio Vårdcentral Simrishamn - där erfarenhet möter engagemang och vardagen får glimma!
Hos oss har vi samlat all vår kunskap under ett och samma tak - och det märks! Med en personalstyrka på runt 40 medarbetare och många års samlad erfarenhet av primärvård är vi ett tryggt, kompetent och glatt gäng som tillsammans gör skillnad för våra cirka 9 700 listade patienter - varje dag, genom hela livet.
Vi håller till i nyrenoverade, ljusa lokaler på Simrishamns sjukhus, med gott om parkeringsplatser för dig som kommer med bil. Här finns det mesta - och lite till! Vi erbjuder allt från läkarmottagning, sjuksköterskemottagning och distriktssköterskemottagning till specialiserade mottagningar för astma/KOL, diabetes, demens, äldre, blodtryck och barn. Vi har eget lab, barnmorskemottagning, BVC, familjecentral, psykolog, psykoterapeut och dietist.
Och som grädde på moset har vi en stor rehabenhet med fysioterapeuter - och en egen bassäng! Här bubblar det av aktivitet, både i vattnet och på land.
Vill du bli en del av vårt Simrishamnsgäng?
Hos oss får du inte bara en arbetsplats - du får en vardag fylld av mening, kollegor som stöttar och en miljö där både skratt och utveckling ryms. Oavsett om du trivs bäst i samtal med patienter, i teamarbete eller i bassängen, så finns det plats för dig här.
Din roll
I denna roll kommer du att arbeta med bedömning och behandling av patienter som lider av psykisk ohälsa. I nära samarbete med läkare och andra vårdgivare, kommer du och dina kollegor att tillhandahålla första linjens vård till patienter med psykisk och beteenderelaterad ohälsa.
Tjänsten inkluderar psykologisk rådgivning, diagnostik och behandling, vilket gör dig till en betydelsefull del av vårt team. Vi är stolta över vår flexibilitet och inspiration i vårt uppdrag att skapa den bästa primärvården i Skåne.
Du bör vara bekväm med korta behandlingsserier för att ge fler patienter möjlighet till kontakt och se potentialen i digitala behandlingssätt.
Du kommer att möta patienter både fysiskt, genom sedvanligt mottagningsarbete, och digitalt via video, chatt och telefoni. Din vardag kommer att vara variationsrik tack vare våra väl utvecklade digifysiska arbetssätt, vilket ger dig stor flexibilitet i ditt arbete.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en arbetsplats där idéer får ta plats och där du är med och gör skillnad varje dag.
Vi erbjuder en positiv och utvecklande miljö med fullt fokus på våra patienter. Vår vårdcentral styrs lokalt, vilket betyder att beslutsvägarna är korta och att du som medarbetare har stort inflytande. Här är engagemang och delaktighet inte bara ord - det är en del av vår vardag.
Samtidigt har vi tryggheten i att vara en del av en större organisation som ger stöd, inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Du får det bästa av två världar - det lilla sammanhanget där du är viktig, och det stora nätverket som ger dig kraft att växa.
Dessutom erbjuder vi även följande:
• Kollektivavtal* Närvarande chef* Kompetensutveckling, både internt och externt* Friskvårdsbidrag* Frukost varje dag* Nätverk inom ditt område* En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Du ska vara legitimerad psykolog och vara trygg i både person och profession samt ha god förståelse för primärvårdens syfte och arbetssätt. Meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i primärvård samt kompetens och intresse inom ACT.
Du är van vid att arbeta självständigt och arbetar med en hög medicinsk kvalité. Vi ser gärna att du är ansvarstagande och har en god organisationsförmåga. Du gillar utmaningar och vill vara delaktig i vårdcentralens utveckling.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet där bland annat personlig mognad, integritet och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper.
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Kort sagt: hos oss får du en arbetsplats med bredd, djup och hjärta - där du både får växa och vara med och bidra till något riktigt meningsfullt.
Välkommen att söka - vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-01-09
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
