Psykolog
2025-11-05
Vi söker en legitimerad psykolog till vårt team. I tjänsten ingår psykologisk behandling av patienter samt handledning av PTP-psykolog. Du kommer att arbeta nära kollegor från olika professioner inom vårdcentralens verksamhet.
Vår mottagning i Kviberg är under ständig utveckling och här erbjuds du möjlighet att arbeta i en dynamisk och professionell miljö med starkt fokus på patienten.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
På vårdcentralen kommer du främst arbeta med psykologisk bedömning och behandling av vuxna med stress- och ångestbesvär, depressioner och sömnsvårigheter. Arbetet bedrivs i nära samarbete med övrig vårdpersonal och enligt principen stegvis vård.
En väsentlig del av tjänsten är att handleda vår PTP-psykolog, där du delar med dig av din kunskap och erfarenhet för att bidra till dennes professionella utveckling.
Om mottagningen
Vår mottagning i Kviberg har cirka 10 000 listade patienter och växer kontinuerligt. Vi är idag cirka 30 medarbetare som kommer att bli dina kollegor. Vi har också två systermottagningar i Mölndal so vi ofta samarbetar med.
Vi strävar efter att erbjuda högkvalitativ vård med god tillgänglighet. Patienter ska enkelt kunna nå oss oavsett om de föredrar telefon, digitala kanaler eller fysiska besök, vilket återspeglas i de positiva omdömen vi regelbundet får.
Vi ser att våra medarbetare är vår viktigaste resurs och arbetar aktivt för en god arbetsmiljö där allas kompetenser tas tillvara.
Vi erbjuder
Möjlighet att utvecklas som handledare
Extern metodhandledning
Korta beslutsvägar och stort lokalt självstyre
Inflytande över din arbetssituation, schema och möjlighet att utveckla dina intresseområden
En arbetsgivare som värdesätter förtroende, arbetsglädje och delaktighet
Vi söker dig som
Är legitimerad psykolog och har erfarenhet av arbete inom primärvård
Har intresse och gärna erfarenhet av handledning (erfarenhet av PTP-handledning är meriterande men inget krav)
Är trygg i din yrkesroll och trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har god samarbetsförmåga och förmåga att prioritera
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot din ansökan!
