Psykiatrisjuksköterska barn- och ungdomspsykiatri
Region Kalmar län / Sjuksköterskejobb / Kalmar Visa alla sjuksköterskejobb i Kalmar
2026-01-26
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Kalmar
Vi söker nu två psykiatrisjuksköterskor som brinner för att hjälpa barn och unga i behov av akut psykiatrisk vård! Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du med din kompetens bidrar till både patienters välmående och teamets utveckling - varje dag gör du verklig skillnad!
Som psykiatrisjuksköterska på BUP-akuten blir du en del av ett dedikerat team som ger akut psykiatrisk vård till barn och ungdomar i behov av heldygnsvård.
Våra patienter kan ha djupa depressioner, svår ångest, allvarliga ätstörningar, psykossjukdom och/eller ha gjort ett suicidförsök. Vi erbjuder ett varierat och meningsfullt arbete där du får möjlighet att arbeta i nära samarbete med kollegor, patienter och deras familjer.
Tillsammans värdesätter vi en arbetsmiljö där vi stöttar varandra, lär tillsammans och samarbetar för att ge den bästa möjliga vården till våra patienter.
Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och under 2026 kommer vi att renodla akutuppdraget bland annat genom att hantera det akuta flödet även under dagtid. Vi förstärker därför vårt team och söker nu två psykiatrisjuksköterskor.
Tjänsten innebär dag-, kvälls-, natt- och helgarbete.
Om dig
Du behöver vara legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom psykiatri. Det är meriterande om du har erfarenhet av att göra akuta bedömningar såväl via telefon som på plats.
Som person är du inkännande, trygg och lyhörd - du har förmågan att möta barn och unga i svåra situationer med empati, gott bemötande och professionalism.
För att lyckas i uppdraget är du en engagerad person som ser värdet i att bygga och behålla goda relationer med patienter och kollegor.
Vi är övertygade om att du, precis som vi, värdesätter att bidra aktivt till arbetsglädje och hjälpsamhet mellan kollegor.
I linje med Region Kalmar läns strategi: "Varje dag lite bättre - kraften hos många!" förstår du vinsten med att tillsammans dela kunskap och erfarenheter för att självständigt likväl som team ska fortsätta utvecklas.
Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper, för att både du och vi ska trivas med att arbeta tillsammans.
Din framtida arbetsplats
Du kommer att arbeta i nya och moderna lokaler anpassade för specialistpsykiatrin. Lokalerna bidrar till en bättre samordning för psykiatrins verksamheter och en god arbetsmiljö för dig.
På vår arbetsplats är tillgänglighet, respektfullhet och professionalism våra ledord. Vi värnar om en hög kvalitet och ett helhetstänkande i arbetet.
BUP består av heldygnsvård och akutavdelning som finns i Kalmar och öppenvårdsmottagningar i Västervik, Kalmar samt Oskarshamn. Ätstörningsenheternas mottagningar hittar du i Kalmar och Västervik.
Vill du få en inblick i hur det är att arbeta hos oss och varför våra medarbetare trivs i psykiatrin? Läs mer här: Arbeta inom psykiatrin | Region Kalmar Län
Vi ingår i psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län. Inom förvaltningen arbetar totalt 600 medarbetare med specialistpsykiatrisk vård för vuxna, barn- och ungdomar, rättspsykiatrisk vård samt rehabiliteringvård. Vi arbetar utifrån visionen: En specialistpsykiatri i framkant.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.
Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1013". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Psykiatriförvaltningen Kontakt
Jacqueline Doohan, chef 010-3584566 Jobbnummer
9703148