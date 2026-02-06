Provrumstekniker
2026-02-06
At ABB, we help industries outrun - leaner and cleaner. Here, progress is an expectation - for you, your team, and the world. As a global market leader, we'll give you what you need to make it happen. It won't always be easy, growing takes grit. But at ABB, you'll never run alone. Run what runs the world.
This Position reports to:
Senior Engineering Manager
Roll och ansvarsområden
På ABB Machines i Västerås designar och tillverkar vi högklassiga, energieffektiva motorer och generatorer som levereras till kunder över hela världen. Nu söker vi en engagerad Provrumstekniker som vill vara med och säkerställa att varje kontrollskåp som levereras tillsammans med våra maskiner håller högsta kvalitet.
Som Provrumstekniker blir du en värdefull del av vårt team som ansvarar för sluttest och verifiering av våra kundanpassade kontrollskåp innan leverans. Du får arbeta i en tekniskt utmanande och omväxlande miljö, där du utför tester, mätningar och kontrollerar PLC- och skyddsreläprogram. Dessutom får du träffa kunder från hela världen och samarbeta med dem när de besöker oss för att följa våra slutprov (FAT),
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Utföra sluttester av kontrollskåp till magnetiseringssystem , inklusive elektrisk uppkoppling, mätningar samt verifiering av PLC- och skyddsreläprogram.
Felsöka och identifiera elektriska problem och programvarufel i kontrollskåpen.
Samarbeta med konstruktörer, produktionspersonal och kunder under testprocessen.
Aktivt bidra till kontinuerliga förbättringar och säkerhetsinitiativ inom avdelningen.Publiceringsdatum2026-02-06Bakgrund
Erfarenhet av provning eller idrifttagning av elektrisk utrustning, inklusive kontrollskåp eller testsystem, gärna med utbildning inom elkraftteknik, automation eller regleringssystem
God förståelse för PLC-programmering, elektriska scheman och styrsystem. Kunskap om principer för motorstyrning, såsom start/stopp, frekvensstyrning och skyddsreläsystem är meriternade.
Praktisk erfarenhet av kabeldragning, justering och felsökning av elektriska styrskåp, samt kunnande i elektriska mätmetoder (multimeter, isolationsprovare). Erfarenhet av FREJA/Sverker eller andra signalgeneratorsystem är meriterande.
Strukturerad och säkerhetsmedveten med förmåga att dokumentera testresultat, kommunicera tydligt och samarbeta effektivt med både kollegor och kunder.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt goda kunskaper i Microsoft Office.
Det här erbjuder vi dig
Vi ger dig utrymme att ta ansvar, stöd att utvecklas och chans att göra skillnad. Oavsett om du löser problem, skapar något nytt eller hjälper andra att lyckas, så är din insats betydelsefull. Du blir en del av ett team som värdesätter din åsikt och gläds åt dina framsteg.
Mer om oss
ABB Motions division High Power (MOHP) erbjuder ett omfattande produktutbud av stora AC-motorer och generatorer. Från standardlösningar till skräddarsydda konstruktioner levererar våra synkronmotorer hög energieffektivitet, tillförlitlighet och tillgänglighet inom alla större industrisegment - även i de mest krävande och utmanande miljöerna. Divisionen har en lång erfarenhet av att designa och tillverka generatorer för ett brett spektrum av branscher, inklusive kraftproduktion, marint, olje- och gasindustrin, gruvdrift samt datacenter.
Rekryterande chef Leif Bergman, +46 70 670 60 18 svarar gärna på dina frågor om tjänsten. Fackliga representanter; Unionen: Katja Saari, +4673-077 05 02; Ledarna: Mats Wahlund, +4676-769 80 00; Sveriges ingenjörer: Håkan Sjöberg, +4670-396 00 02. Alla andra frågor besvaras av Talent Partner Linda Lundstedt, +4672-461 23 43.
Välkommen med din ansökan senast 1 mars. Notera att för att vara aktuell för anställning på ABB Sverige måste du gå igenom våra obligatoriska steg i rekryteringsprocessen. Detta inkluderar en referenskontroll, ett drogtest och kan även inkludera en utökad bakgrundskontroll.
Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Bli en del av något större. Här driver vi framsteg, tar initiativ och för världen framåt tillsammans. Run what Runs the world.
We value people from different backgrounds. Could this be your story? Apply today or visit www.abb.com
to read more about us and learn about the impact of our solutions across the globe. Så ansöker du
