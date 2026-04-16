Provningstekniker till Trollhättan!
The We Select Company AB / Maskiningenjörsjobb / Trollhättan
2026-04-16
"Global partner for a safe, secure and sustainable world". En ganska mäktig vision om vi får säga det själva. Bakom dessa ord ligger flera generationers ingenjörskompetens kombinerat med nytänkande där vi tillsammans med våra kunder skapar förutsättningar för en säker och hållbar framtid.
Vi erbjuder tjänster inom person- och driftsäkerhet, där vi genom vår innovationsförmåga skapar trygghet på vägarna, i våra hem och våra arbetsplatser. Nyfiken på att lära känna oss bättre? Läs gärna på vår hemsida eller hör av dig!
OM TJÄNSTEN
Välkommen till DEKRA! Vi är det ledande företaget i Sverige inom området "Oförstörande provning" och söker nu en provningstekniker till vårt kontor Trollhättan!
I denna roll så blir resor en naturlig del i ditt arbete - du kommer att resa på intressanta projekt i hela Sverige och även utomlands, därmed så förekommer övernattningar regelbundet.
Projekten kan pågå i allt från en dag till flera veckor.
För dig som inte känner till oförstörande provning (OFP) så handlar det om att tidigt upptäcka skador som på sikt kan orsaka kostsamma haverier eller i värsta fall allvarliga olyckor. OFP kan utföras på allt från svetsar i berg- och dalbanor till att leta sprickor i reaktortankar. Som tekniker hos oss kommer du få arbeta med de senaste provningsteknikerna.
Vår kundflora är bred och du kommer att komma i kontakt med ett flertal olika branscher, bl.a.
papper & massa
kraft & värme
gruva & stålverk
tillverkande industri
vind-/ kärnkraftverk
petrokemi/raffinaderier
tåg
VEM ÄR DU?
Vill du vara med och skapa en tryggare omvärld och bidra till samhället på riktigt? Då har du hittat rätt! Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, där nyfikenhet, ansvarstagande och en stark känsla för service är viktiga. Teamarbete är en central del hos oss, men rollen kräver också att du trivs med att arbeta självständigt och tar ansvar för din egen planering och rapportering.
Vidare så har du ett genuint intresse för teknik och tycker om att träffa nya människor, har du någon form av teknisk utbildning så är det meriterande.
Kanske är du i början av din karriär inom teknikbranschen?
Vi vill att du har goda kunskaper i både svenska och engelska samt att du innehar B-körkort.
Vi tror på mångfald och inkludering och vill rekrytera medarbetare med olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser.
VI ERBJUDER
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig utveckling inom våra olika affärsområden
Fortlöpande intern utbildning
En teamkänsla, stöd av kollegor där vi hjälper varandra i vardagen
Frihet att ta ansvar och möjlighet att påverka
Engagerat ledarskap
Balans mellan arbete och fritid
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benefit
OM OSS
Välkommen till DEKRA-familjen och vårt team! På kontoret i Trollhättan är vi en sammansvetsad styrka som tillsammans brinner för att upprätthålla säkerheten för våra kunder. Jag, som har förmånen att leda detta gäng, är en sammanhållande och närvarande ledare som arbetar med mjuka värden och företagsamhet. Jag eftersträvar ägandeskap i gruppen och att alla får ta ansvar för sin egen utveckling - med stöd utav mig såklart!
Vill du arbeta på ett företag där din idé kan bli verklighet? Då har du kommit rätt! Vi vet att det är våra medarbetare som för oss framåt och din utveckling är därför värd att satsa på! Genom utbildningar och intressanta projekt är ditt och vårt gemensamma mål att din kompetens ständigt utvecklas.
Sedan start 1925 har vi gjort världen lite säkrare. Idag är DEKRA ett av de mest framgångsrika företagen i världen inom vår bransch och på sikt det finns det stora möjligheter att jobba utomlands i internationella projekt och uppdrag om man önskar. Du kommer till ett av Sveriges största kontrollföretag i tillväxt, med god lönsamhet och en spännande framtid.
Har du frågor om tjänsten så kontakta Claes Eriksson kontaktuppgifter nedan. Kontaktperson för detta jobb
Claes Eriksson claes.eriksson@dekra.com
+4610 455 1247 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
https://dekra-industrial.se/sv
Industrigatan 6 (visa karta
)
461 37 TROLLHÄTTAN
För detta jobb krävs körkort.
Dekra Industrial Trollhättan
