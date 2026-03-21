Provledare till BAE Systems Hägglunds
2026-03-21
Söker du en tjänst som är omväxlande, innehållsrik och fylld av tekniska frågeställningar kompletterat med möjligheter att utveckla din ledningsförmåga? Här har du ett bra tillfälle som ger dig möjlighet att kombinera teknik- och utvecklingsintresse i nära samverkan med kunderna, såväl internt som externt.
Din framtida utmaning
Som Provledare är du med när det händer. Du ansvarar för planering, genomförande och rapportering av resultat av enskilda prov företrädesvis på fordonsnivå inom egenskapsområden som exempelvis mobilitet, eldkraft och överlevnad men även inom områden som informationsteknik, kommunikation och integrerat logistikstöd (ILS). Du arbetsleder tilldelade resurser från övriga avsnitt inom Test & Verifiering. Du ingår i team där du jobbar med produktutveckling i teknikens framkant avseende t ex integration av komplexa system som missiler, drönare och aktiva skyddssystem. Tjänsten innefattar en nära kontakt med våra konstruerande enheter vid provplanering och utvärdering samt från tid till annan även dialog och samverkan med vår slutkund.
I tjänsten förekommer resor både nationellt och internationellt.
Den du är
Vi tror att du har en eftergymnasial ingenjörsutbildning gärna med erfarenhet från arbete med utveckling av komplexa produkter. Du bör uppskatta en varierande vardag där du står för en betydande del av planeringen av test och verifieringsverksamheten i våra utvecklingsprojekt. För dig är det en självklarhet att ha en positiv och lösningsorienterad grundinställning. Du motiveras av komplexa uppgifter där du får använda din analytiska förmåga för att skapa struktur och genomförandeplan samt utvärdera resultatet från en avancerad provning. En stor del av arbetet innebär samarbete med andra varför det måste vara något du uppskattar och trivs med. Goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift är ett krav då en stor del av våra leveranser och kundkontakter sker på engelska. Du måste ha minst B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet som ledare. Det är också meriterande med erfarenhet från fordonsindustrin, försvarsindustrin eller Försvarsmakten.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik. Du kommer att få en bred roll med många kontaktytor och stora möjligheter. Du kommer att få jobba med teknik och problemlösning och du har goda möjligheter till kompetens- & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef, Robin Södersten, Head of Test Management, 070 - 345 76 81 eller rekryteringskonsult Olof Salmonsson, 070-377 67 38.
Urvalsprocessen sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt. Sista ansökningsdag den 21 april.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
