Prototypinköpare till Globalt Teknisk Bolag!
2026-05-05
Är du på slutspurten av dina studier inom indsutriell ekonomi/supply chain eller inköp? Vill du bli en del av en öppen och internationell miljö på ett innovativt bolag? Varmt välkommen att skicka in din ansökan till tjänsten som Prototypinköpare - vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN:
Som Prototypinköpare kommer du att ingå i ett mindre team bestående av erfarna kollegor med varierande bakgrund och kompetensområden. I rollen kommer du att ansvara för att anskaffa och köpa test- och prototypmaterial för prototyp och produktbyggen. Vidare kommer du att arbeta operativt med att hantera det kommersiella gränssnittet mot leverantörer samt aktivt jobba för att kostnads- och leveransmål ska uppnås. Som Prototypinköpare kommer du att ha daglig kontakt med projektteam och designers för att säkerställa att prototypmaterial till projekten levereras i tid.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Hantera inköp av testmaterial och prototypkomponenter.
Upphandling av testmaterial från bolagets interna produktionsenheter.
Säkerställa att prototypbeställningar uppfylls avseende leveransdatum genom proaktiv uppföljning.
Uppdatera nya leveransbekräftelser och kommentarer samt se till att viktiga intressenter är informerade.
Koordinera och boka transporter vid behov.
Övervaka leveransprecision och sätta upp handlingsplaner för lågpresterande leverantörer.
VI SÖKER DIG SOM:Har en eftergymnasial utbildning inom Supply Chain Management, industriell ekonomi, inköp eller ett likvärdigt område.
Har grundläggande tekniskt kunnande samt god systemvana.
Kommunicerar på svenska och engelska flytande i både tal och skrift då språken kommuniceras i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du:
Har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Har tidigare arbetslivserfarenhet från teknik- eller industrisektorn.
Vi tror att för att lyckas i rollen har du ett kommersiellt och tekniskt intresse samt har en fallenhet för relationer. Du är driven och öppen för nya idéer samt ha goda sociala färdigheter. Vi söker dig som är van vid att ta kontakt och skapa nätverk, både internt och externt. Det är också viktigt att vara en lagspelare då det finns ett tätt samarbete med många olika funktioner internt så som andra inköpare, kvalitetsfunktioner, planering, projektledare m.m. För att lyckas i tjänsten krävs en vilja att lösa problem och jobba proaktivt med att identifiera och genomföra ständiga förbättringar tillsammans med dina kollegor.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO: Omfattning: Heltid.
Start: Enligt överenskommelse.
Placering: Göteborg.
Rekryteringsansvarig: Tuva Sandberg.
Lön: Fast månadslön, marknadsmässig.
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
