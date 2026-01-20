Property Services (Fastighetsskötare) Scandic Luleå, heltid
Scandic Luleå är ett trevligt och välkomnande hotell endast tio mil från polcirkeln med en kortare bilresa till Luleå centrum och härliga strövområden.
Våra gäster är det absolut viktigaste för oss och att vi levererar service till dem på en mycket hög nivå är vårt främsta fokus. Det gör vi genom att ha en stark servicekultur och ett hotell i toppklass men den allra viktigaste biten är de som ska gör det otroliga arbete för vi ska nå dit- våra medarbetare!
Nu söker vi en fastighetsskötare till Scandic Luleå.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Du agerar värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad är innebär rollen?
Som fastighetsskötare hos oss på Scandic är ditt främsta fokus att hålla hotellet i fint skick för våra gäster. Scandic är hyresgäst och ansvarar driftmässigt för såväl hotellets egendom som byggnaden. Arbetet sker till stor del i hotellrum och andra gästutrymmen, och det blir därmed många hej i korridoren till våra gäster - det är precis där och då vi påvisar den goda service vi har.
I din roll arbetar du med daglig drift samt planerat och felavhjälpande underhåll av hotellets lokaler och installationer så som dörrar, lås och inredning och utrustning i hotellrum, gym, kök och restaurang, konferens, pool och bastu/relax. Åtgärder för driftoptimering av byggnadens klimatsystem, värme och ventilation, avläsningar av förbrukningar görs i samarbete med property manager.
Vidare ingår i rollen att tillsammans med property manager arbeta med hotellets brand- och säkerhet, fastighetsdrift och underhåll, såväl förebyggande som akut. Hållbarhet är ett viktigt ledord och du arbetar således aktivt med att få in det i våra arbetssätt ytterligare. Verksamheten innebär en del myndighetskrav och du är involverad i många av dessa. Struktur, noggrannhet, driv och flexibilitet är viktiga egenskaper, du har ett öga för detaljer och du trivs bland människor och att arbeta i en föränderlig miljö.
Vem är du?
Vi söker dig som har bred erfarenhet inom fastighetsskötsel. Kunskaper om brandsäkerhet behövs för tjänsten. vi utbildar dig till anläggningsskötare för brandlarm & sprinkler. I övrigt har du datorvana och goda kunskaper i svenska och engelska.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar provanställning. Din närmsta chef kommer att vara vår hotellchef tillika property manager.
Jobbet innebär till största del dagtid mån-fre men det kan förekomma enstaka kväll eller helgpass. Önskat startdatum från 1/4 men kan diskuteras.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps. på vår hemsida kan du läsa ännu mer om tjänsten, vår kultur och våra förmåner!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD Ersättning
