Prolympia söker socialpedagog
Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå med verksamhet från Göteborg i söder till Umeå i norr. Centralt belägen i Västra Frölunda ligger Prolympia Västra Göteborg i det gamla polishuset som förvandlats till en modern nyrenoverad skola med specialsalar, interaktiva klassrum egen matsal samt närhet till Gothia Arena där idrottsundervisningen sker. Här erbjuder vi en fristående grundskola som fokuserar på kunskap, trygghet, idrott och hälsa för elever från årskurs sju till nio. Här får eleverna möjlighet att kombinera sitt idrottsintresse med en lyckad skolgång. Vi har som mål att alla lärare på Prolympia ska ha någon form av idrottsbakgrund och därmed förståelse för vilka vinster idrott och hälsa ger.
Välkommen till oss
Du som medarbetare är vår viktigaste resurs och vi hoppas att din tid här ska bli bra på många sätt. På Prolympia har vi högt uppställda mål och visioner, därför består vårt medarbetarteam av personer som vill vara med och skapa de bästa förutsättningarna för att eleverna ska kunna kombinera skola och idrott. Ditt viktigaste uppdrag som lärare är att erbjuda eleverna en lärmiljö och undervisning som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och måluppfyllelse. Vi arbetar kontinuerligt för att erbjuda en arbetsplats där du som anställd:
Blir lyssnad på och har möjlighet att vara med och påverka/utveckla verksamhetenÄr en del av ett team med lagkänslaErbjuds marknadsmässiga och bra anställningsvillkor
Vad vi söker
Vi söker en socialpedagog som har erfarenheter av tonåringar så att trygga och goda relationer skapas. Du har en varm framtoning, ger positiv förstärkning men är ändå tydlig i förväntningar. Vi ser att du tar egna initiativ och är drivande i skolans trivsel och trygghet. Samarbete med elever, vårdnadshavare och personal på skolan är en viktig del vilket kräver att du är en god kommunikation både i skrift och språk och har ett professionellt förhållningssätt. Då vi arbetar med människor utgår du från ett salutogent förhållningssätt där du alltid ser möjligheter och utvecklingspotential. Som socialpedagog förväntar vi oss att du har koll på det sociala läget vilket du skaffar dig på olika sätt ute i verksamheten.
Om du känner att detta verkar som en positiv utmaning för dig ansök eller hör av dig så vi får berätta mer om vår fina verksamhet.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Som socialpedagog ansvarar du tillsammans med kuratorn och personalen för det främjande och förebyggande arbetet gällande barns mående och deras sociala utveckling. Du ingår i trygghetsgruppen och driver arbetet i vår likabehandlingsplan. Trygghetsenkäten och dess analys är en viktig del i arbetet och konflikthantering och uppföljning likaså. Du är ett stöd för personalen i deras förebyggande arbete att forma eleverna till trygga och sociala individer både enskilt och i grupp. Rastverksamhet är en arena där elever lär sig sociala koder och där finner vi också ditt engagemang och ett större ansvar. Ibland behövs ett arbete göras i en grupp för att vända en negativ norm. Då kan du finnas mer koncentrerad där en period. Du förväntas vara en utredare i kränkningsärenden och en tillgång för analyser av skolkulturen i trygghetsteamet. I uppdraget ingår att vara medmentor för en klass.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har adekvat utbildning.
Tjänsten
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100% med tillträde augusti 2026 och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Välkommen att bli en del av Prolympia Västra Göteborg!
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prolympia AB
(org.nr 556702-6454), http://www.prolympia.se/
Topasgatan 1A (visa karta
)
421 48 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Prolympia Västra Göteborg Kontakt
Elizabeth Johansson elizabeth.johansson@prolympia.se 031-3820552 Jobbnummer
9874338