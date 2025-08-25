Projektstöd inom AMS
Hos oss på division Nät är du med och bygger ut samt underhåller stamnätet - en avgörande del av Sveriges elektrifiering. För att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag behöver vi varje år bygga 30 mil ledningar och driftsätta 20 stationer. Tillsammans skapar vi en stabil och hållbar energiinfrastruktur för framtidenOm tjänsten
Som projektstöd i vår nyetablerade enhet AMS (Arbete med Spänning) får du en viktig roll för att vi på Svenska kraftnät skall lyckas med vårt uppdrag. En roll där du bland annat sätter upp strukturer, organisationen samt planer för en större volym av AMS-arbete. Eftersom enheten är ny erbjuds du en unik möjlighet att vara med och bygga upp verksamheten från grunden. Vi söker nu dig som vill bli nästa värdefulla förstärkning till vår växande enhet. Kanske du har erfarenhet av AMS-arbete med till exempel beräkningar, beredningar eller utföranden på entreprenad eller konsultsidan - då ser vi gärna att du ansöker!
Tillsammans med dina kollegor i enheten ansvarar ni för arbetsmetoder samt den tekniska utformningen av luftledningar, specifikt rörande arbete med och nära spänning. Vi tillhandahåller specialistkompetens inom arbetsmetoder för AMS och dess påverkan på konstruktionen av kraftledningar, såväl för projektverksamheten samt anläggningsförvaltning. Din vardag består till exempel av att stötta underhålls- och projektverksamheten med din kompetens inom AMS i syfte att identifiera möjligheter för arbeten inom området. Du säkerställer säkra och välplanerade arbeten ur ett beställarperspektiv. Vidare samverkar du med andra aktörer inom branschen samt andra myndigheter för att säkerställa goda förutsättningar för att säkra arbeten och fler möjligheter för AMS-arbeten.
Enheten AMS tillhör avdelningen Ledningsteknik, sektionen Luftledningsteknik som arbetar med teknisk utformning, kravställning och utveckling av våra luftledningar. Enheten och avdelningen tillhör division Nät som bygger och förvaltar transmissionsnätet hos oss. Hos Svenska kraftnät blir du en del av en dynamisk arbetsplats med spännande utmaningar. En arbetsplats där du växer och får ta ansvar.
Om dig
Eftersom rollen innefattar många kontaktytor, såväl internt som externt finner du det naturligt att såväl bygga relationer som samarbeta i syfte att nå våra mål. Du kännetecknas av att organisera ditt arbete på ett effektivt sätt och du gör det som krävs för att nå ett gott resultat. I rollen representerar du Svenska kraftnät i frågor om AMS och därav hanterar du frågeställningar samt diskussioner inom området på ett tryggt och förtroendeingivande sätt. Vår bästa kandidat besitter god förmåga att på ett konstruktivt sätt finna lösningar på uppkomna problem.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Skallkrav
Du har en ingenjörsexamen alternativt yrkeserfarenhet inom området som myndigheten bedömer likvärdig.Vidare har du:
• Flera års erfarenhet av AMS-arbete inom eldistribution till exempel beredning, beräkningar, planering eller utförande.
• God kommunikativ förmåga i tal och skrift, både på svenska och engelska.
• B-körkort.
Meriterande krav
• Erfarenhet av projektarbete.
• Erfarenhet av barhandsmetoden, till exempel planering, beräkning eller utförande.
• Erfarenhet av arbete i stamnätet.
• Drivit utvecklingsarbete inom AMS-området, exempelvis nya arbetsmetoder.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg, Göteborg, Sundsvall, Luleå, Sollefteå eller Västerås.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid.
• Resor förekommer i denna tjänst.
• Sista ansökningsdag 2025-09-15, vi tar inte emot personligt brev i samband med din ansökan.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Kontakta gärna rekryterande chef Peter Nyström, tel. nr. 010-475 88 37 eller ansvarig rekryterare Anna Charles tel. nr. 010-489 23 28 för frågor om tjänsten. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 87 72 och Erica Midfjäll, ST, tel. nr. 010-475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
